Concejal Patricio Henríquez: “No deberíamos haber aprobado” presupuesto para Corporación Cultural de Rancagua

De acuerdo con informe de Contraloría, la entidad debe restituir más de $150 millones al Gobierno Regional y al municipio local.

Marcela Catalán

Este lunes 8 de enero, Diario El Rancagüino publicó una nota acerca de la auditoría de Contraloría a la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua. Lo anterior, en el marco de las presuntas irregularidades ocurridas en el Teatro Regional durante el periodo en que Marcelo Vidal ejerció como su director y gerente general. Una de las conclusiones del informe es que la corporación debe devolver $113.883.415 y $42.749.851 al municipio local y al Gobierno Regional de O’Higgins, de manera respectiva. También se constata la rendición doble de gastos y montos que fueron gastados con objetivos distintos para los que fueron otorgados.

Asimismo el ente fiscalizador demanda aclarar el destino de otros dineros y además apuntan a cargos “a los ingresos propios” del organismo cultural, referidos a “pagos efectuados a la sociedad” en que participa Vidal, entre otras cosas.

En enero de 2017 y con el propósito de que iniciara una investigación sobre el caso Teatro Regional, acudieron a Contraloría los concejales Silvia Santelices (PS), Carlos Arellano (DC), Danilo Jorquera (PC) y Patricio Henríquez (PS).

Tras conocerse el informe el Concejal Patricio Henríquez quiso entregar sus impresiones sobre el mismo. En sus palabras, los resultados del nuevo informe dan cuenta “de prácticamente una reiteración” de lo indicado por la auditoría que hace un tiempo realizó Contraloría a la Corporación del Deporte de Rancagua.

“Una de las cosas más graves es que la Corporación de la Cultura y las Artes está obligada a devolver alrededor de $150 millones, por gastos improcedentes a la entrega de los recursos, además de (haber hecho) rendiciones duplicadas. Es decir, se dieron las mismas rendiciones para justificar el destino de ciertos dineros”, subraya el socialista.

Henríquez también advierte que el martes de la semana pasada el Concejo local visó “una subvención de $980 millones” para la mencionada entidad. En ese sentido, acusa que él y sus pares deberán poner atención al destino real de ese efectivo. “Tenemos que averiguar, porque aparentemente con esa plata restituirán los $150 millones al Gore y al municipio, porque si antes (la corporación) presentó un presupuesto para el año, se trata de algo acotado y para propósitos específicos. Sería irrisorio que nosotros tuviéramos que devolverle esos recursos que ahora nos pasarán (…), porque no tenían contemplada esta situación”.

En cuanto al beneplácito de él y sus pares para otorgar los $980 millones, critica la actitud adoptada después por el edil Eduardo Soto. “Dijimos que no aceptaríamos la entrega de dineros a las corporaciones (de la ciudad), en vista de todas las irregularidades (surgidas en el último tiempo), pero yo y el concejal Carlos Arellano dimos la venia al traspaso de estos montos para no detener la marcha de la corporación”.

De acuerdo con Henríquez, Danilo Jorquera rechazó la iniciativa “de manera certera. Pero con su soberbia, altanería y arrogancia, (Soto) lo critica a través de las redes sociales y le miente a la comunidad, afirmando que los recursos eran para pañales y medicamentos para personas postradas. Es decir, tergiversó los hechos. Lamento su posición, pues manipula a la ciudadanía y a sus seguidores al contar verdades parciales. Eso igual es una forma de mentir, no deberíamos haber aprobado absolutamente nada”, aseguró.

LO QUE VIENE

En cuanto a las acciones que llevarán a cabo ante el actual escenario, el concejal declara que realizarán “un seguimiento” al cumplimiento de las observaciones planteadas por Contraloría. “Quedaron tareas pendientes para febrero y marzo de parte de la Corporación de Cultura y las Artes. Además esperaremos que se aclaren algunas cosas, insistiendo y trabajando en estos temas, porque sabemos que tenemos la razón: aquí hay irregularidades manifiestas, como han dado cuenta los propios involucrados, entre ellos Marcelo Vidal. No estamos manejando el caso con un fin político”.

Henríquez agrega que también aguardan el veredicto final de la justicia. “Creo que el alcalde (Soto) está muy complicado, porque el ex gerente del Teatro Regional ha declarado y lo implica de modo directo. Por eso esperaremos a que el fiscal se pronuncie. No sé si lo llevará a juicio o si habrá uno abreviado, pero aguardaremos el dictamen, ya que eso corresponde en un Estado de derecho. Los antecedentes ya están sobre la mesa y las cartas fueron echadas”.

Por otro lado, el socialista revela que el organismo cultural todavía no ha entregado a él y a sus pares el informe de finanzas de 2016 y 2017. “Cada seis meses, las corporaciones deben dar cuenta de su trabajo e inversión. Les dimos plazo para que lo hicieran de aquí al 17 de enero, porque han pasado por alto la ley”.

En relación al futuro de la corporación, el concejal sostiene que, “independiente de sus resultados, seguirá existiendo. Por ley, el edil preside (estas entidades). Pero me llama la atención que él sea juez y parte (en el caso). En la Corporación del Deporte, decide él, está el administrador municipal como vicepresidente y la Dideco como tesorera, además del secretario del diputado Issa Kort. Es ridículo: estamos entregando miles de millones para que sean manejados por cuatro personas vinculadas a la UDI. En su momento solicité que esto se democratizara, pero la respuesta de Soto fue una burla, por eso decidimos recurrir a la Contraloría. No se le pasa la arrogancia, altanería y soberbia. No sé qué espera para decir ‘esta gente (los concejales), han hecho su trabajo, tienen razón. Continúa tomando decisiones, riéndose y menoscabando lo que hacemos”.

MUNICIPALIDAD ACATARA DICTAMEN

Consultado sobre el tema desde el departamento de Comunicaciones de la municipalidad de Rancagua manifestaron que el informe de Contraloría llegó recién la semana pasada y que actualmente está siendo analizado por las direcciones y unidades respectivas, esto dado que establece plazos para aclarar algunos puntos. Aseguraron que mientras no termine este análisis no sería responsable referirse al mismo, pero aseguran que el municipio acatará todo lo que se señala en este y en cualquier otro informe que el ente contralor emita sobre este y/o cualquier otro tema.

Comentarios

