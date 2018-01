Nicolás Oroz y Matías Vera son nuevos refuerzos de O’Higgins

Las jóvenes promesas de Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro acordaron este lunes su venida al Capo de Provincia. Ellos, más Juan Carlos Espinoza, Roberto Cereceda y Ramón Fernández son los refuerzos 2018.

Ricardo Obando

Los dos nombres extranjeros ya están listos en O’Higgins de Rancagua. Los volantes trasandinos, Nicolás Oroz y Matías Vera, son jugadores del conjunto celeste y el jueves, en el Monasterio Celeste, serán presentados oficialmente junto al resto de los nuevos integrantes del plantel 2018.

Como lo informamos en ediciones pasadas, el Capo de Provincia había mostrado el interés real por Oroz, de 23 años, quién despuntó en Chacarita Junior hace un par de temporadas, y que mostró sus credenciales en uno de los gigantes argentinos, Racing.

En la Academia, el nuevo entrenador, Eduardo Coudet, no lo tenía en sus planes, y ahí surgió la opción que se allanó gracias a la cercanía familiar entre el DT rancagüino, Gabriel Milito, y su hermano Diego, secretario técnico de los albicelestes.

De esta manera, y tras semanas de negociaciones, ambos elencos llegaron a un acuerdo por la cesión d la carta del “Mago” por un año con la opción de compra. Aquello, significó un esfuerzo económico por parte de la SADP que administra a O’Higgins, así como lo dijo la semana pasada el propio vicepresidente ejecutivo, Cristian Abumohor.

En tanto, respecto a Matías Vera, el volante mixto de 22 años que brillara en Nueva Chicago recientemente fue adquirido por San Lorenzo de Almagro, y su forma de jugar es la que buscaba Milito para el medio campo, más cuando vendrá a suplir la salida de Franz Schultz, elemento que volvió a Universidad de Chile. En este caso, la fórmula es la misma que con Oroz, un préstamo con cargo más opción de adquirir su pase.

Estos dos jugadores, más Juan Carlos Espinoza (ex Universidad Católica), Roberto Cereceda (ex Palestino) y Ramón Fernández (ex Colo-Colo), serán presentados el jueves al mediodía en el Monasterio Celeste.

Es más, con ellos, el Capo de Provincia completará sus cupos de extranjeros, ya que hoy tiene en el plantel a Fabricio Fontanini, Joel Acosta y Gustavo Gotti.

Recordemos que, la última vez que O’Higgins realizó una presentación conjunta de todos sus refuerzos, fue en diciembre de 2012 cuando, el equipo que en aquella oportunidad dirigía Eduardo Berizzo, oficializó a Pablo Calandria, Braulio Leal, Gonzalo Barriga, Roberto Órdenes y Osman Huerta.

