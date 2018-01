Una familia de gorilas que se apoderará de las calles de Rancagua

La compañía española Sarruga Produccions, entregarán un mensaje que llama a tomar conciencia sobre el peligro de extinción que amenaza a estos primates y a otras especies del planeta.

La compañía española Sarruga Produccions llegará hoy a Rancagua, ellos son los mismos que ya estuvieron en la ciudad con los recordados osos polares de “Arktika”.

En esta oportunidad, llegan acompañados por una familia de tres gorilas gigantes, los que también se tomarán la Alameda, invitando esta vez a tomar concienciar sobre el serio peligro de extinción que amenaza a esta especie. El pasacalle comenzará a las 20:30 horas frente al gimnasio Hermógenes Lizana

Se trata de “Beringei”, un espectáculo callejero, cuya puesta en escena sigue la línea de sus creaciones anteriores, es decir, le dan vida a grandes marionetas mecánicas, que en su transitar van rodeadas de música, efectos visuales y sonidos, que despiertan y llaman la atención de chicos y grandes.

El nombre de este espectáculo, que fue estrenado en esta versión del Festival Teatro a Mil, está inspirado en una de las especies de primates más amenazadas del mundo, y la idea es precisamente poner en alerta y crear conciencia sobre lo que podemos llegar a perder si no cuidamos nuestro planeta.

Para ello, alrededor de veinte personas son las encargadas de dar vida a Beringei, Inga y Maguila, los tres gorilas de seis metros de altura que este martes 9 de enero se apoderarán de las calles de Rancagua.

Al respecto, el alcalde Eduardo Soto, afirmó que “para nuestra ciudad siempre ha sido un importante evento el Festival Teatro de Mil, desde los años que nos visita, nos hemos preocupado de traer espectáculos de categoría internacional, a los que pueda acceder la comunidad libremente”.

A la vez, el jefe comunal llamó a no desaprovechar la oportunidad de volver a ver en escena a una de las compañías de teatro de calle más prestigiosas del mundo. “Nuestra invitación es a que nos acompañen, participen y disfruten este evento de primer nivel”, sostuvo.

Por último, el edil añadió que “estos son eventos que integran a toda la familia, pero no solamente para los rancagüinos, ya que en los años anteriores, y en general en todos los espectáculos que realizamos, como son abiertos a la comunidad y por ser nuestra ciudad la capital regional, siempre acceden y vienen vecinos de otras comunas, a quienes por supuesto los esperamos con los brazos abiertos”.

Los gorilas avanzarán por la Alameda hasta Recreo, ahí retornaran por la pista sur de la av Bernardo O´Higgins hasta Zañartu (frente a las Torres de la Alameda) para retornar al gimnasio Hermógenes Lizana.

