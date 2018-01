Familia de gorilas sorprendió a rancagüinos en la Alameda

El espectáculo está inspirado en una especie de primates que está en peligro de extinción y llama a la conciencia medioambiental.

Rodrigo Vergara.

Fotos: Nico Carrasco.

La compañía española “Sarruga Produccions”, que el año pasado sorprendió a la ciudad con sus recordados osos polares de “Arktika”, esta vez volvió a sorprender con su nueva producción Beringei, una familia de gorilas, el recorrido que iniciaría en el frontis del Gimnasio Hermogenes Lizana avanzaría por la alameda para dar la vuelta por estado, subir nuevamente por la principal arteria de la ciudad y finalizar en el mismo gimnasio.

A las 20:30 horas en punto y cuando ya no quedaba nada de luz natural, se dio inicio del recorrido de Beringei y su familia de gorilas, que acompañados de música y luces de colores, le dio vida a esta familia que paseo por la alameda y acompañados de una multitud que se tomo la principal avenida rancagüina para acompañar estas marionetas gigantes. El espectáculo callejero se destaca por la participación del público y esta vez no fue la excepción, ya que en ciertos momentos se acercaba a los espectadores para interactuar con ellos causando alegría en quienes tenían la suerte de tenerlo cerca y miedo en los más pequeños.

Cristian Urrutia, director ejecutivo de la corporación de cultura y de las artes de Rancagua, calificó como positivo “Tiene una muy buena recepción de los eventos con la fundación Festival Teatro a Mil, este año fueron dos los eventos masivos que nos toco hacer, nos habría gustado hacer más pero por la visita del Papa no se pudo, pero estamos muy contentos porque la familia rancagüina, el ambiente que se genera con estas actividades la gente las valora, agradece eso y participa en estas actividades”.

“Este año esperábamos hacer tres eventos pero la agenda no nos dio, pero esperamos que el próximo año podamos retomar las tres actividades clásicas que se realizan con Festival Teatro a Mil”, agregó.

Pakito Gutiérrez, director de la compañía Sarruga Produccions y encargada del montaje de Beringei, se mostró encantado con la recepción de su nuevo montaje y la participación del público y calificó como una noche que nunca olvidará.

