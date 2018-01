Tras dos años de investigación detienen a hijo de José Llanca sindicado como el autor de su crimen

El móvil del parricidio sería una herencia de 30 millones de pesos. Tras realizar peritajes bioquímicos se determinó que el hijo de la víctima estuvo presente en el lugar de los hechos.

Fernando Ávila Figueroa

Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Pichilemu lograron la detención de un sujeto sindicado como el posible autor de delito de parricidio, hecho ocurrido en el mes de Enero del año 2016 en esa comuna.

Tras dos años de investigación detectives lograron dar con la identidad del posible autor de ilícito resultando ser el hijo de la víctima, móvil del parricidio sería una herencia de 30 millones de pesos. Información entregada por el Inspector de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Pablo Pizarro, indica que tras cerca de 2 años de investigación por la muerte del hombre de 60 años identificado como José Llanca, se logró interrogar a cerca de 20 personas, logrando establecer que en el lugar de los hechos se encontró evidencia biológica de la presencia del hijo de la víctima al interior de la vivienda ubicada en el sector rural de Las Comillas.

Fue el día 10 de Enero del año 2016, en horas de la madrugada y en virtud a problemas de dinero que el hijo de la víctima mantenía con su padre, cuando ingresó por la cocina del domicilio con un elemento contundente y armas cortantes, dejándolo gravemente herido, falleciendo finalmente en el Hospital Regional Rancagua.

Dentro de las pericias bioquímicas realizadas se estableció en un 99 por ciento que la sangre que se encontrada al interior del domicilio pertenencia a la víctima y al hijo de este, agregando el Inspector que la investigación duró cerca de dos años con el fin de establecer fehacientemente la participación del imputado, lo que queda corroborado con las pruebas científicas.

Por su parte, el Fiscal, Fernando Troncoso indicó que este caso se viene investigando desde el 10 de Enero del año 2016, periodo en el que gracias a la evidencia científica de ADN, huellas digitales y testimonios de testigos se logra establecer que el autor del hecho sería el hijo de la víctima identificado como C.A.Ll.C, quien pasó a control de detención por el delito de parricidio.

El Fiscal añadió que el móvil sería el dinero, ya que previo al hecho varios familiares indicaron que se produjeron discusiones entre ambos por la venta de una propiedad en el centro de la comuna. Es así como el imputado necesitaba que dicha propiedad se vendiera debido a deudas que tenía, tema que culminó con discusiones y el posterior parricidio, descartando el día del hecho la sustracción de especies, lo que descartaba el móvil del robo, así como la cantidad de lesiones que presentaba hacían evidenciar que el agresor conocía a su víctima al no haber señales de defensa ni fuerza en el inmueble.

Tras ingresar por la cocina, quedó una huella en la ventana, para luego dirigirse al dormitorio de la víctima, la que se encontraba durmiendo, para luego provocar el brutal ataque que lo dejó con un gran número de lesiones cortantes. Mientras realizaba esta acción el agresor se corta una de sus manos, dejando en el lugar su sangre mezclada con la de su padre, lo que permitió determinar su presencia vía ADN en el lugar al momento de los hechos.

Respecto a la lesión que presentaba en su mano, entregó múltiples versiones a sus familiares y policía las que no eran coherentes y que fueron cambiando en el tiempo. Hasta el momento no hay más personas detenidas en el hecho, quedado el sujeto detenido para pasar al respectivo control de detención.

Comentarios

Comentarios