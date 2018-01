Gobernación de Cachapoal suspende entrega de números a inmigrantes

Rodrigo Vergara

Fotos: Nico Carrasco.

La semana pasada un letrero impreso en alguna impresora pegado en la entrada de la Gobernación de Cachapoal, sorprendió a los inmigrantes que se paran en la entrada de esta para recibir atención. Este afiche que estaba en español y en Kreyól (idioma de Haití), tenía por motivo informar la suspensión de entrega de números para atención en la Gobernación hasta nuevo aviso.

El motivo, explica Pablo Alfaro, Jefe del Departamento de Extranjería, la falta de funcionarios y la sobredemanda de atención para regularizar las diferentes problemáticas de solicitudes que vienen a pedir.

Entregamos todos los días 100 números para la atención, para que vengan pedir la extensión de su visa de trabajo, sin embargo muchos de los que viene para acá se encuentran con sus papeles vencidos y por ende no podemos atenderlos. Sumarle a eso que acá trabajan cinco funcionarios, nos vemos sobrepoblados, no alcanzamos a realizar todas las atenciones y por ende dejamos algunas para el día siguiente, así se van sumando más y más hasta que finalmente decidimos suspender la entrega de números de forma temporal, agrega Juan Carlos Valenzuela, Jefe de Gabinete de la gobernadora.

“Actualmente estamos viendo 120 solicitudes diarias y en el último tiempo hemos atendido 6.000 personas hasta la fecha, un 300% más que la última temporada. De esas 6.000 solicitudes el 80% son de personas de nacionalidad haitiana, que acuden a pedir una extensión de turista a una de trabajo en su visa, especialmente en el rubro agrícola ya que muchos de ellos vienen con un contrato de trabajo por esa faena”, complementa Pablo Alfaro.

Así mismo, el suspender la entrega de números también tiene un motivo de seguridad ya que habían casos mínimos de personas que venían hacer la fila y después venían el numero, llegaban a cobrar casi $50.000 por este. Otras veces ocurría que tenían número y no se presentaban, en este caso el número se volvía a entregar a otra persona, privilegiando el acceso a mujeres embarazadas o con niños, agrega Juan Carlos.

“La suspensión de la entrega no es una medida discriminatoria porque no queramos entregar, al contrario, nos vimos sobrepasados con la demanda de gente que viene hasta nosotros”, lamenta.

La entrega de números esta temporalmente suspendida hasta nuevo aviso, sin embargo se espera que las próximas semanas se reanude la entrega de números de manera normal.

Comentarios

Comentarios