Las joyitas que tendrá el Capo de Provincia en la mitad de la cancha

Nicolás Oroz y Matías Vera, ambos trasandinos, son considerados en su país como elementos de mucha proyección y ambos arribaron ayer al Monasterio Celeste.

Para el medio argentino, los volantes Nicolás Oroz y Matías Vera, son de la clase de futbolistas que gustan. El primero, como creador neto, deslumbró en Chacarita, y en Racing mostró chispazos de un gran juego. El segundo, como mixto o de corte, brilló en Nueva Chicago y por eso San Lorenzo de Almagro de fijó en él y adquirió su carta.

Ambos jugadores, este jueves, se integraron de lleno a la pretemporada en O’Higgins, club que hizo un esfuerzo económico importante para contar con ellos.

Con sus cualidades, Gabriel Milito encontrará las variantes que busca para implantar su sello en esta temporada, donde por su mano pasó quién venía y quién no.

ILUSIONADOS

Oroz (23), originario de Villa Mercedes, quiere aprovechar este año a concho. Racing, decidió prestar su carta al Capo de Provincia, y acá espera dar el salto.

“El plantel me recibió muy bien, y esperemos que los entrenamientos sirvan para estar lo mejor posible desde la primera fecha”, manifestó.

A su vez, sentenció que el “saltar la cordillera es algo muy importante para mí, nunca había salido del país, y la búsqueda de continuidad, de juego”.

Respecto a su conocimiento sobre los gustos futbolísticos del cuerpo técnico rancagüino, dijo que los conoce bien, ya que “jugué en contra de un equipo dirigido por Milito, y supe las condiciones de juego que le gusta. Por eso espero encontrar mi mejor fútbol para el bien de O’Higgins”.

Por su parte, Vera (22), reconoció que el venir a Chile “es una experiencia muy linda en lo personal y futbolística. Tengo muy buenas referencias en este club, y vengo convencido de que si hacemos las cosas bien, podemos hacer muy buenas cosas”.

Además, el ex Nueva Chicago dijo que el llegar a Rancagua “es un salto muy lindo, para seguir sumando experiencia”.

De paso, sentenció que “tuve muchos compañeros que han estado acá, ellos me dieron muy buenas referencias de los clubes y del país”.

