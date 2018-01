O’Higgins presentó a sus cinco refuerzos para este 2018

Los argentinos Nicolás Oroz y Matías Vera, más los nacionales Roberto Cereceda, Juan Carlos Espinoza y Ramón Fernández se sumaron a las prácticas oficialmente en el Capo de Provincia.

Ricardo Obando

Llegaron todos. Se sabía que O’Higgins tenía abrochado a cinco elementos con recorrido en el medio nacional y también el argentino, y ellos se hicieron presentes en la actividad organizada para darlos a conocer.

En el césped de los campos deportivos del Fútbol Joven, y acompañados por el presidente del club, Ricardo Abumohor, fueron oficializados como nuevos integrantes de la institución los jugadores Nicolás Oroz (23), Matías Vera (22), Ramón Fernández (33), Roberto Cereceda (33) y Juan Carlos Espinoza (26). Todos, venidos a Rancagua con solo una misión: devolver al Capo de Provincia a lo más alto de la Primera División.

En este hecho, que no se producía desde 2012 (presentación conjunta), el timonel del conjunto rancagüino recordó que “siempre O’Higgins ha sido actor de los torneos, pero por distintas causas que señalé anteriormente, como no hacer el recambio (de entrenadores) cuando correspondía, las circunstancias nos sobrepasaron y no tuvimos respuesta”.

Es por eso que, recalcó, “la pobreza que sufrimos el semestre pasado fue terrorífica. Eso, hace reverdecer laureles, y eso es lo que se ha tratado de hacer, un plantel joven y con experiencia”.

Pero, de cara a lo que viene, manifestó que “es importante que los muchachos vayan entendiendo cuáles son los objetivos. Esperamos una buena respuesta, y que lo que están haciendo se pueda reflejar en la cancha”.

Junto con ello, destacó que, con la llegada de estos elementos, “tengo la tranquilidad de que comenzaremos los trabajos con el pie derecho”.

CONTENTOS POR QUE LLEGARON RÁPIDO

El gerente deportivo, Javier Furwasser, sostuvo a que “estamos muy contentos de que estas incorporaciones se hayan concretado. Nos parece que son jugadores acordes a las características de juego que tenemos hoy en día, y estamos felices de que estén antes del término de la primera semana de la pretemporada”.

Además, los celestes están analizando la opción de sumar a un elemento más. “Vamos a esperar cómo se mueve el mercado, y eso va a ser fundamental para lo que venga. Creemos que puede llegar uno más”, sostuvo sobre el tema.

Respecto a la posición, dijo, será “eventualmente adelante, y si parece alguna opción de mercado lo evaluaremos. Tiene que ser un valor chileno, porque hoy estamos completos con los cupos de extranjero”.

Comentarios

Comentarios