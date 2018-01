Situación financiera del Colegio El Salvador obliga a la Congregación a vender franja de terreno

El Superior Provincial de la Congregación de los Padres Barnabitas en Chile, Elso Rojas Lamas, explicó que la situación económica del Colegio El Salvador no era viable, lo que los llevó a vender una franja de terreno que está a un costado de la Capilla. “Los recursos que se generaron de la venta se van a utilizar para poder dar continuidad al proyecto educativo del Colegio”, dijo el sacerdote.

El Colegio El Salvador de la comuna de San Vicente de Tagua, es uno de los recintos educacionales más tradicionales de la Región de O’Higgins, con un nivel de excelencia académica que ha permitido que cientos de sus alumnos actualmente cumplan labores profesionales en diferentes ámbitos del quehacer nacional.

Su historia se inicia el año 1953, cuando llegan los primeros Padres Barnabitas a San Vicente de Tagua Tagua, quienes fueron acogidos cariñosamente por don Miguel Bustamante Arenas. Se trata de los sacerdotes Lorenzo Baderna y Ubaldo Fior quienes fueron primeros en pisar suelos sanvicentanos. Ese mismo año, en el mes de marzo se inaugura el año escolar con una matrícula total de 43 alumnos. El sueño de Salvador Correa, primer benefactor del colegio comienza a ver la luz.

En enero de 1954 comienza la construcción del edificio que hoy alberga a la comunidad educativa del colegio fundado por Don Salvador Correa Ovalle, obras que en su oportunidad fueron visitadas por el Superior General de los Padres Barnabitas, Padre Emilio Schot. En junio de 1955 quien fuera el primer Cardenal de Chile, Don José María Caro, bendice la primera parte del edificio. Pasaron 25 años y el colegio celebró sus bodas de oro, esta vez con la presencia del Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor, Raúl Silva Henríquez.

En 1990 nace una nueva obra barnabita que beneficiaría a los alumnos que partieran a Santiago a realizar estudios superiores. Se trata del pensionado universitario San Antonio María Zacaría, ubicado en la calle García Hurtado en la comuna de Santiago Centro. Un nuevo sueño comienza a hacerse realidad en julio de 1996, ya que al fin comienza la construcción de la tan anhelada capilla, la que fue inaugurada un año después, un 5 de julio, en el día del Fundador.

Hoy, el colegio es administrado por la Fundación Educacional Colegio El Salvador, pero, problemas financieros reconocidos al interior del establecimiento educacional han hecho que la comunidad sanvicentana comenzara a temer que el futuro de El Salvador sea incierto, teniendo en cuenta que las noticias indicaban que se habían vendido terrenos que pertenecían al Colegio.

A esto se une la noticia que indicaba la desvinculación de algunos docentes que trabajaban en el colegio, lo que ratificaba que problemas económicos existían. Referente a esta situación, mediante un comunicado el Directorio de la Fundación Educacional Colegio El Salvador informó a la comunidad sanvicentana que ante la compleja situación financiera del Colegio El Salvador y considerando además que desde el año 2016 se produjo el congelamiento del financiamiento compartido, y a partir del año 2017 comenzó su disminución la que continuará año a año hasta su eliminación tal como lo estipula la Ley 20.845 (Ley de Inclusión), la congregación de los Padres Barnabitas intervino con el propósito de asegurar la continuidad del proyecto educativo.

Al respecto, “. Es por ello, que a fines del año 2017 nos hemos visto obligados a realizar la dolorosa desvinculación de doce de nuestros trabajadores. Estas desvinculaciones han sido ajustadas a derecho y por sobre todo respetando la legislación, con ello queremos informar que garantizamos a los trabajadores desvinculados el íntegro pago de sus indemnizaciones acorde a la legislación laboral vigente. Asimismo, manifestamos lo doloroso de esta determinación y dejamos nuestro agradecimiento por los años de servicio a los trabajadores desvinculados”, dice el comunicado, el que continua indicando que “se nos hace necesario dejar en claro que esta medida cumple con el único objetivo, encomendado al Directorio de la Fundación Educacional Colegio El Salvador, de garantizar la continuidad y fortalecimiento del proyecto educativo”, culmina.

Compleja realidad que sin duda preocupa a los ex alumnos del Colegio, los que actualmente están en proceso de organización para constituirse de manera legal y comenzar a solicitar la posibilidad de ser partícipes en las futuras determinaciones que se tomen al interior de la Fundación Educacional.

La primera tarea que realizaron como ex alumnos es enviar una carta dirigida a la Fundación, especialmente dirigida al Padre, Elson Rojas, Superior Provincial de la Congregación de los Padres Barnabitas, y Presidente de la Fundación Educacional. Esta es firmada por los ex alumnos Eduardo Contreras Díaz, Estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, perteneciente a la generación del año 2010, y Germán López Halyburton, Ingeniero Comercial de la Universidad Diego Portales, de la generación del año 2011 del Colegio El Salvador. En la misiva manifestaron su preocupación por la situación actual del Colegio, agregando que están dispuestos a colaborar para lo que llaman ellos “enmendar el rumbo de la comunidad”.

“Para todos, tanto en el Colegio como en la comunidad sanvicentana, es de público conocimiento que quienes han terminado su vínculo contractual han sido por años – ¡incluso algunos por décadas!– pilares fundamentales en la formación de niños y jóvenes. Ello, en cierta medida, ha sido el detonante de todo este movimiento. En vista de los tiempos de reformas en materias educacionales que estamos viviendo, que ya ha implicado bastantes cambios para el Colegio, la separación de estos profesionales de la comunidad parece ser una dificultad más (en vez de ser motivo para fortalecer la unidad), considerando los nuevos desafíos que enfrentará prontamente, tanto académica como económicamente”, dice parte de la carta enviada por los ex alumnos.

Los alumnos indican que han constatado el alejamiento de la comunidad religiosa de los Padres de la actividad propia del Colegio. “Las constantes desavenencias entre los sacerdotes y los profesores, provocan gran extrañeza, considerando que en todos estos años, con altos y bajos como en toda familia, el trabajo en equipo entre esos dos estamentos siempre había sido mancomunado. Eso mismo, ha llevado a formar un Sindicato por parte de ellos, que si bien es una posibilidad de acuerdo al marco legal, el dialogo fluido de décadas de trabajo no lo había hecho necesario”.

PROBLEMAS FINANCIEROS

Conversamos con el Superior Provincial de la Congregación de los Padres Barnabitas en Chile, Elson Rojas Lamas, quien manifestó su sorpresa por el revuelo del caso, ya que adujo que se trata de patrimonio que pertenece a la Congregación.

El Padre sostuvo que el Colegio El Salvador es una institución de propiedad de la Congregación de la Padres Barnabitas, igual que los terrenos. En este caso, indicó que la Congregación es una entidad de derecho Pontificio que actúa legamente en el país, por lo que se entiende que como cualquier otra institución pueden disponer de su patrimonio dentro del marco legal que rige en el país.

Es por ello que el sacerdote añade que están llevando a cabo una acción que es legítima, donde la Congregación determinó poner en venta terrenos que alrededor del año 1998 a 2000 se ofrecieron en préstamo al Colegio para utilización de estacionamientos. Antes del año 1998 se dio la concesión temporal para ese fin, sin embargo, en la actualidad la Congregación determinó que aquella franja de terreno sea vendida para poder subsanar dificultades de orden económica, venta que ya se concretó.

Esta venta según el Padre podrá dar continuidad al proyecto educativo del Colegio El Salvador, por lo que asegura que no existe un fin contrario a los propósitos que la Congregación tiene en San Vicente de Tagua Tagua. “Se trata de la venta de esa franja exclusivamente, la que no se utilizó siempre como estacionamiento, y que en un momento puntual comenzó a utilizarse para ese fin. Creo que hay una sobre reacción, desinformación, mala intención quizás también de algunos, desconocimiento, y por eso valoro el poder entregar la versión oficial a la comunidad. El mensaje es que se vendió la franja que está a un costado de la Capilla, y los recursos que se generaron de la venta se van a utilizar para poder dar continuidad al proyecto educativo del Colegio, ya que la situación económica no era viable hasta el momento”, dijo. El sacerdote descartó que se vendan más terreno.

Respecto a la desvinculación de profesores, El Padre Elson, lo ratifica, pero habla de la seriedad con la que están manejando la situación, ya que la Congregación si bien desvincula a personal, asegura que se le han pagado todos sus años de servicio en la institución.

Las dificultades financieras también dicen relación con que la Ley de Inclusión congeló y pondrá fin al copago, lo que origina que poder buscar otras alternativas no existían, “haciendo el sacrificio de vender esta franja con la intención de poder responder con los trabajadores pagándoles las obligaciones que nosotros tenemos, que son sus años de servicio, y reorganizar el sistema. Es importante que comprendan que en este momento estamos buscando la manera de poder proyectar al Salvador haca el futuro, y estos sacrificios que hay que hacer tienen una finalidad en esa dirección”, dijo el Padre Elson.

Ratificó que los terrenos donde funciona el Colegio El Salvador son de propiedad de la Congregación de la Padres Barnabitas, fueron adquiridos por ellos al Centro Cristiano, contratos de compra venta que posee el Padre Elson. “He escuchado mucho de la donación de terrenos, y aquí no hay una donación de por medio, la Congregación compró los terrenos al Centro Cristiano, con el propósito de fundar un colegio. Si bien es cierto ahora se ha vendido parte de este patrimonio, la inversión va destinada a fortalecer el proyecto educativo”, sentenció el sacerdote, quien agregó que estas determinaciones pasan por dos niveles de consulta al interior de la Congregación.

PREOCUPACION DE LOS EX ALUMNOS

Uno de los jóvenes que encabeza la organización de los ex alumnos del Colegio El Salvador es Germán López Halyburton, Ingeniero Comercial de la Universidad Diego Portales, alumno de la generación del año 2011 de El Salvador. Asegura que trabajan en la formación de lo que será el futuro Centro de ex Alumnos del colegio, el que ya cuenta con más de 220 integrantes.

Ante la falta de información que tenían por la realidad del colegio, decidieron movilizarse y pedir explicaciones ante la noticia que se estaban realizando trámites para poder separar los terrenos en tres, colegio, cancha y estacionamiento, para así efectuar la venta, en este caso, del estacionamiento que ya se realizó.

La información que poseen y que les ratificó el Padre Elson es que este terreno es el único que se vendería, sin embargo, como ex alumnos les interesa conocer la situación del Pensionado que la Congregación posee en Santiago, el que es destinado para ex alumnos que viajan a realizar sus estudios superiores.

La información que tiene el joven es que para este 2018 el pensionado será desalojado, pero no vendido, ya que mantenerlo significa un egreso para el Colegio y actualmente no presentaría un beneficio para el alumnado. Es por ello que una vez que se puedan constituir como Centro de ex Alumnos y demostrar solvencia económica, la intención de los jóvenes es poder hacerse cargo del internado, propuesta que esperan realizar a mediano plazo, debido a que asegura este inmueble no está a la venta.

Los ex alumnos fueron recibidos recientemente por el Padre Elson Rojas, donde se les dio a conocer la realidad actual del Colegio, y donde se les aseguró que no hay programadas nuevas ventas, situación que en parte los deja tranquilos, ya que sumado a la readecuación de la plantilla de profesores, el Colegio puede ser sustentable. “Nuestro miedo es en la calidad de los docentes que ellos contraten, es una incertidumbre de quien va a llegar y bajo que conceptos. Lo que quedaría por cuestionar es la calidad y si el colegio va a mantener sus estándares”, sostuvo el ex alumno.

Para los alumnos el ser salvadoreño y el espíritu barnabita es un tema que se les inculca desde pequeños, por lo que para Germán este tipo de ventas es como “si estuvieran vendiendo parte de tu casa”. Pese a ello entienden que si es la única opción de garantizar la continuidad del colegio, hay que dejar cosas de lado por el bien común. Esto los lleva a estar atentos a como continúen los acontecimientos apelando a que necesitan información clara para transparentar con la comunidad la realidad del colegio.

Uno de los objetivos es que el Colegio una vez constituidos los puedan reconocer como estamento activo, sin embargo, asegura que las órdenes vienen de estamento más elevados, donde se deben llevar a cabo sin reclamo. Pese a ello se les dijo que en ciertas asambleas ampliadas podrían ser invitados y así ser agentes activos cuya, y opinión pueda incidir.

Los Barnabitas

Es una nueva forma de vida apostólica y religiosa nacida en la Iglesia en 1500. Se remite a los mismos discípulos de Cristo, los cuales, para responder a la llamada del Divino Maestro, se comprometieron a llevar una vida de renuncia de los bienes terrenos y del amor humano y profesaron una total disponibilidad para servir a la Iglesia.

Bajo el ejemplo de los Grandes Padres de la antigüedad, entre los que destaca San Agustín, al compromiso ascético, cada vez más orientado hacia la pobreza, castidad y obediencia, se añade la Vida Común, que es asumida por los clérigos con el fin de recibir ayuda espiritual y apostólica.

Este ideal, que se mantuvo vivo y actualizado a lo largo de los siglos, se propone de nuevo por un movimiento espiritual que se llamó la “Devotio Moderna”. La Iglesia, con el Concilio de Trento, inició un profunda Reforma, que fue posible gracias al surgimiento de las Órdenes de Clérigos Regulares, entre las que está la Orden.

Los Clérigos regulares, por lo tanto, son Sacerdotes que desean vivificar su sacerdocio con la profesión de los votos y de la Vida Común, y, al mismo tiempo, religiosos que garantizan y estimulan su ansia de perfección y de servicio a las almas, abrazando el sacerdocio.

