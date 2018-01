Dirección del Trabajo fiscaliza que no se cometan abusos laborales con inmigrantes

– Hace unas semanas se denunció un presunto caso de trata de personas en Santa Cruz, que afectaba a un grupo de venezolanos. El fiscal Pablo Muñoz lleva el caso y se despachó una orden de investigar a la PDI.

Flor Vásquez Gómez

Evitar que los trabajadores inmigrantes sean víctimas de abuso laboral, maltrato y/o que se vulneren sus derechos es una de las tareas a que está abocada la Dirección del Trabajo, a través de acciones de difusión, educativas y también de fiscalización.

Así lo destacó el director regional del Trabajo, Juan Carlos González, quien indicó que hace unas semanas recibieron una denuncia de un presunto caso de trata de personas en Santa Cruz, que afectaba a un grupo de venezolanos. En efecto, según informó el Ministerio Público, el caso está a cargo del fiscal jefe de Santa Cruz, Pablo Muñoz; agregándose que ya se despachó una orden de investigar a la brigada de trata de personas de la PDI. Se añadió que la causa se abrió de oficio, una vez que la fiscalía local de Santa Cruz tomó conocimiento de este caso a través de las redes sociales.

A ese y otros temas se refirió el director del Trabajo, en entrevista con El Rancagüino. “Un empleador que contrata a un extranjero tiene que cumplir con la legislación laboral de la misma manera que la debe cumplir con un trabajador chileno”, señaló entre otras aseveraciones el titular regional del organismo.

– ¿Qué está realizando la Dirección del Trabajo con relación al tema inmigrantes, en los aspectos en que le compete?

Creo que como a todo el Estado chileno, la llegada masiva de inmigrantes también ha sido un desafío para la Dirección del Trabajo. Junto con otros servicios públicos, particularmente con las gobernaciones, hemos realizado un trabajo bastante amplio en ese sentido, principalmente difundiendo los derechos y beneficios a que pueden acceder. Por ejemplo, con la Gobernación de Cachapoal y la Seremi de Agricultura en el mes de septiembre pasado realizamos un encuentro con empleadores de la provincia, a fin de difundir la norma laboral, que no es distinta para los nacionales y extranjeros; es la misma. Un empleador que contrata a un extranjero tiene que cumplir con la legislación laboral de la misma manera que la debe cumplir con un trabajador chileno.

Hemos abordado fuertemente el tema de la difusión de la normativa laboral con los empleadores. Este trabajo lo estamos haciendo desde antes porque el aumento de inmigrantes comenzó hace un tiempo. También, hemos capacitado a nuestros funcionarios en el tema atención a trabajadores inmigrantes, considerando que éstos se iban a volcar a las faenas agrícolas principalmente. Además, hemos realizado jornadas de difusión con las OMIL (Oficina Municipal de Intermediación laboral), para dar a conocer la normativa laboral respecto de los trabajadores extranjeros.

– ¿Han realizado actividades informativas con los inmigrantes?

Sí, hemos reunido a un número importante, particularmente a trabajadores haitianos porque vemos que con ellos puede haber una mayor vulneración de sus derechos laborales e incluso de sus derechos humanos. La barrera idiomática es un elemento más que puede provocar que sean víctimas de algún abuso laboral.

Nos hemos reunido con trabajadores haitianos en distintas comunas, para lo cual hemos contado con el apoyo de los municipios. En Requínoa, a través del municipio se logró convocar a unos 300 haitianos, quienes recibieron información de distintos servicios públicos. Nosotros, como Dirección del Trabajo, les dimos a conocer las normas laborales básicas, para que no sean vulnerados sus derechos. Siempre en los grupos de haitianos hay uno que habla con mayor facilidad el español y él nos ha servido de intérprete en nuestras difusiones.

En Pichilemu partimos a finales del 2015 con las primeras charlas para haitianos y logramos con el traductor hacer unas presentaciones en PowerPoint en creole, la lengua criolla de Haití. Nos interesa que conozcan la norma y puedan denunciar cuando haya algún incumplimiento de la normativa laboral.

TEMOR A DENUNCIAR

– ¿Reciben muchas denuncias de los trabajadores inmigrantes?

Tenemos pocas denuncias de trabajadores extranjeros y en particular del mundo haitiano; creo que tiene que ver la barrera idiomática. También, hay temor de los trabajadores migrantes de hacer denuncias en la Dirección del Trabajo. Hay muchos trabajadores en situación migratoria irregular y es probable que no denuncien por temor a ser expulsados del país. La verdad es que eso no es así, porque a la Dirección del Trabajo no le compete ese tema. En una fiscalización, si se constata que existe un incumplimiento laboral se sanciona al empleador.

– ¿En la práctica qué han encontrado?

Hemos encontrado a trabajadores en situación irregular y se ha sancionado a los empleadores. Hace unas semanas recibimos la denuncia de unos trabajadores venezolanos que prestaban servicios en un hotel boutique de Santa Cruz; denunciaron que los tenían prácticamente recluidos, sin alimentación y que el empleador les tenía retenidos sus documentos personales. Frente a situaciones que a la Dirección del Trabajo le parezcan que pudieran constituirse en un caso de trata de personas está obligada a hacer la denuncia ante el fiscal regional respectivo. Hicimos la denuncia como servicio y el caso está en proceso de investigación. Además, la Dirección del Trabajo sancionó al empleador por impedimento de visita, porque nos impidió hacer la visita en el hotel boutique. Los afectados son venezolanos, con alta preparación profesional, universitarios. Las condiciones en que estaban en su lugar de trabajo no eran las más apropiadas; ellos hicieron abandono del lugar cuando concurrieron nuestros funcionarios, junto con carabineros. Asimismo, interpusieron un reclamo para tener una audiencia de conciliación y poder solucionar las materias pendientes; no se les había pagado los sueldos y por lo tanto presentaron un reclamo para recuperar los dineros adeudados de sus remuneraciones. Se programó una audiencia de conciliación, que es una instancia administrativa en que el empleador tiene la posibilidad de concurrir y solucionar la temática pendiente con los trabajadores. Acá el empleador no concurrió por lo cual se derivó el caso a los tribunales.

Cabe recordar que hace unos años en la región hubo un caso emblemático de trata de personas: trabajadores uruguayos en los predios de Francisco Javier Errázuriz. Por ello, hay una preocupación y la Dirección del Trabajo está atenta a la situación de los trabajadores extranjeros. El año pasado hicimos un procedimiento de fiscalización en conjunto con las gobernaciones, que nos aportaron direcciones de ciudadanos extranjeros que trabajaban en la región. Hicimos la fiscalización junto con la PDI, la cual verificó la situación migratoria de los trabajadores y nosotros la situación laboral.

– ¿No se ha fiscalizado el tema de los haitianos que venden Súper 8 u otros productos en la calle?

Tenemos competencia en las relaciones laborales que se rigen por el Código del Trabajo. El caso de trabajo independiente como el que usted menciona no es facultad de este servicio fiscalizarlo, salvo que alguien hiciera la denuncia de que ese trabajador haitiano no está vendiendo por su cuenta, sino que tiene un empleador que le provee el producto, le establece un horario y le paga una remuneración. Frente a esa figura de una denuncia que recibiéramos, tendríamos que fiscalizar para constatar si efectivamente estamos en presencia de una relación laboral o no. En estricto rigor no hemos recibido denuncias al respecto.

Hay que agregar que cuando existe incumplimiento a la norma laboral, no solo el propio trabajador puede denunciar, sino que también quien sepa que se está incumpliendo la normativa laboral.

FISCALIZACION AL TRANSPORTE DE TEMPOREROS

– ¿Hay otro aspecto que se esté fiscalizando?

En el tema agrícola también estamos realizando fiscalización al transporte que se utiliza. Hemos recibido denuncias de algunos casos, por ejemplo, que de la población Vicuña Mackenna saldrían furgones con trabajadores extranjeros y que el vehículo llevaría más pasajeros que lo correspondiente a su capacidad. En este aspecto también se debe cumplir la normativa; los trabajadores agrícolas deben ser transportados en vehículos adecuados, de años determinados, no deben ir personas de pie. Recordemos que en el año 2014 hubo un grave accidente en la cuesta San Vicente, donde murieron trabajadores bolivianos. Por todo ello es que en estos últimos años hemos estado preocupados de la temática del trabajo de extranjeros.

– ¿Qué debe tener en cuenta un empleador para contratar a un trabajador extranjero?

En general, el empleador puede contratar a trabajadores extranjeros, pero siempre y cuando cuenten con la autorización del Departamento de Extranjería para trabajar. Lo primero es que se debe escriturar un contrato de trabajo, para que el trabajador inicie el trámite de autorización de visa laboral, pero ese contrato no rige hasta que Extranjería le otorga la visa. Se puede suscribir el contrato con el futuro trabajador, pero no se pude hacer efectivo hasta que tenga el permiso otorgado por Extranjería. Es más, la norma legal señala que se debe incorporar a ese contrato, aparte de todas las cláusulas de sueldo y horario, una cláusula que señale que el contrato no regirá hasta que la persona obtenga la autorización del Departamento de Extranjería de la Gobernación. Eso es lo primero.

– ¿Cree que hay temor de contratar a extranjeros?

Creo que más que temor hay desconocimiento; por ejemplo, el empleador hace el contrato y el trabajador comienza a trabajar de inmediato, pero el tema es que si no tiene permiso se está infringiendo la ley.

Hemos visto en los empleadores alto interés por contratar trabajadores extranjeros y en general hacen una buena evaluación del desempeño de éstos.

– ¿Ha sabido de abusos en los cobros de arriendos de piezas a los extranjeros?

Sí, los haitianos se quejan de los cobros. Habría que ver si los propietarios de las piezas o del hospedaje están evadiendo impuestos; por ahí podría intervenir el Servicio de Impuestos Internos o los municipios a través de sus departamentos de Rentas. En caso que el empleador arriende una vivienda y tenga a los trabajadores en malas condiciones puede intervenir la Dirección del Trabajo.

– ¿Se ha analizado a nivel de autoridades qué va a pasar cuando termine la temporada agrícola? Muchos extranjeros quedarán sin trabajo.

Preocupa ese tema. En esta época, la región les ofrece muchas posibilidades de trabajar en el área agrícola, pero la temporada va a terminar y se perderán esas fuentes laborales. Lo vivimos en el invierno pasado, en que los municipios y las iglesias católicas y evangélicas debieron ayudar a los ciudadanos extranjeros. Este problema va a generarse con mayor fuerza en el próximo invierno; si la masa de trabajadores extranjeros permanece en la región la situación social va a ser un poco compleja para los municipios.

Los haitianos y otros grupos de extranjeros han llegado para quedarse, para hacer su vida en el país. Es un tema que se debe abordar. Nuestro servicio tiene una política del migrante y además se ha preocupado de conocer experiencias de otros países en este fenómeno que es nuevo para Chile.

