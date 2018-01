Programa Creadores celebra sus 8 años de vida

La fiesta se llevará a cabo el viernes 26 de enero, junto a todos sus amigos. El espacio salió al aire por primera vez el 21 de diciembre de 2009.

Marcela Catalán

Foto: Nico Carrasco

Vestido con chaqueta y zapatos color azul piedra, camisa blanca, y corbatín y pantalón naranjo, Patricio Vidal Toro conduce el Programa Creadores. El look lo adoptó especialmente para el espacio, el cual el 21 de diciembre pasado cumplió 8 años de vida. Durante todo este tiempo, el escritor y editor ha entrevistado a gestores y artistas de alcance nacional y regional. De ahí que, como ya es tradición, otra vez celebren junto a los múltiples amigos de la iniciativa. La fiesta se llevará a cabo el viernes 26 de enero, a las 16:30 horas en el lugar donde graban, en el segundo piso de Librería Cervantes de Rancagua.

“Se trata de un programa especial, donde participarán grandes artistas locales. Lo transmitiremos después en cuatro capítulos y todos están invitados”, recalca Pavito, quien se hace llamar así en vista de las iniciales de su nombre.

¿Cómo surgió este espacio? El escritor recuerda que uno o dos años antes de grabar por primera vez, él y Tommy Van Treek, socio gerente de Librería Cervantes, conversaron acerca de la posibilidad de emprender esta idea en conjunto. El autor se encargaría de los temas de producción y el segundo de asuntos ejecutivos, por lo cual cada tanto se reunían para concretar su proyecto, mientras se desocupaba el segundo piso donde hoy registran las entrevistas de Creadores. En dicho periodo, ese nivel del recinto todavía funcionaba como bodega. Cuando por fin estuvo disponible y tras hablar con Carlos Droguett del canal Sexta Visión, instalaron las cámaras en Independencia N°578. Vidal sería el conductor de la propuesta, dados sus estudios en Periodismo.

“Yo quería hacer algo con la televisión; me gustaba mucho. Por otro lado, don Tommy deseaba levantar un espacio de difusión cultural. En ese sentido, en paralelo, teníamos la misma idea. Eso nos hizo congeniar e influyó en que todo fuera tan fácil, salvo la demora en poder contar con el lugar, pero contribuyó a hacer esto más factible y a su mantención en el tiempo”, comenta el también editor de Primeros Pasos Ediciones.

En palabras de Pavito, otra motivación fue el trato otorgado por los medios locales a los temas culturales. “Pensábamos que no difundían de buena manera el arte, no existiendo una plataforma para comunicar su situación. Siempre es bueno dar más tribuna a este tipo de cosas, de modo constante y abierto a todos los creadores”, revela.

En cuanto a su propia participación en el programa, su conductor comenta que éste ha experimentado varios cambios a lo largo de sus 8 años de existencia. “De partida, a mí me costó mucho acostumbrarme a las cámaras. Pese a que había estudiado Periodismo, entrar en el ritmo me tomó de seis a ocho meses. Después lo disfruté mucho, ya que a veces los artistas cantan y yo estoy al lado suyo. También me ha permitido conocer a más exponentes y hacer cosas con ellos”.

El rol de Tommy Van Treek igualmente ha sufrido transformaciones, pues en los inicios del espacio tuvo una sección de panoramas. Sin embargo, como no quedó conforme con su presencia en pantalla, no siguió apareciendo. Más tarde se integró Carolina Avaria, quien abordaba eventos y otros asuntos. Hoy trabajan con el escritor Hernán Morán, a la cabeza de Sinapsis Cultural. A través de la instancia él se traslada a heterogéneos sitios, para despachar y mostrar qué pasa en ese sector.

Por otro lado, desde mediados de 2015 y con el fin de potenciar la identificación con el logo del programa, Pavito viste el mencionado terno de colores. De tal modo, su papel como conductor lo empuja a convertirse en un personaje más de Creadores. “Al principio yo estaba con mi ropa de calle, incluso salí con short, con mi pelo suelto y largo, pero hemos tomado algunas decisiones al respecto. La idea fue de don Tommy, en cuanto la posibilidad de tener un look de forma constante, y también de Carlos Droguett. Los tres intentamos llegar a una fórmula y luego hicimos una cortina de presentación con el nuevo atuendo. Además tomamos determinaciones en relación a la escenografía, mientras que para este año hemos resuelto que Sinapsis Cultural será distinta”, relata.

En ese sentido, adelanta que durante 2018 pretenden sumar cámaras e ir a visitar a los artistas a sus talleres. El objetivo es dar dinamismo a la instancia.

Los escritores Mauricio Electorat y Jaime Collyer, el crítico literario Camilo Marks y el músico Gepe, son parte de quienes han estado Creadores, mientras que a nivel local han asistido los cantantes Trostrigo y Nano González, el escultor y pintor Germán Ruz, el ilustrador Alonso Salazar y la poeta Mireya Machi. “Para participar, ahora nos llaman artistas que no tienen tribuna en su propia ciudad. Incluso nos contactan desde Santiago y Valparaíso”, comenta Vidal.

“En un minuto nos costó tener a entrevistados de nuestra zona, porque muchos se sentían incómodos ante las cámaras. Eso ocurría especialmente con los más consagrados, a los que en ocasiones no les gustaba mucho entrar en la dinámica”, recuerda. Pese a lo anterior, asegura que ya han conversado con todos con los que tuvieron dificultades de llevar al espacio. “De todos modos, cualquiera que tenga años en esto, puede ser un gran aporte. Siempre estamos abiertos a recibirlos, porque sabemos que podemos ser una gran contribución para el espectador”.

Sin embargo, hay un escritor que todavía no se enfrenta a las preguntas de Pavito. Se trata de Óscar Hahn. “Nos gustaría tenerlo. En algún momento surgió la posibilidad, pero debía irse a Estados Unidos. Él ganó el Premio Nacional de Literatura y vivió su juventud en Rancagua. De hecho, escribió su primer poema en la Plaza de Los Héroes”, comenta al respecto.

El programa Creadores hoy puede ser visto a través de su canal en YouTube y también todos los lunes en Sexta Visión, a las 20:30 horas. “En algún minuto surgió la opción de que fuera transmitido mediante otros canales locales y del país. Sería ideal vernos a nivel nacional y alcanzar a más gente, expandiendo su cobertura”, remata.

