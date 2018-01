Corte de Apelaciones deberá determinar continuidad del Colegio Antilén de Rengo

Ambas partes en conflicto trataron de ingresar al Ministerio de Educación la respectiva Corporación. Sin embargo, para que sea reconocida debía contar con el acuerdo de todos los socios, situación que no ocurrió.

Fernando Ávila Figueroa

Sin novedades continúa la situación del Colegio Antilén de la comuna de Rengo, recinto educacional donde sus socios no lograron un acuerdo para convertirse en Corporación sin fines de lucro, plazo que venció el pasado 29 de diciembre. Ante esta situación el seremi de Educación, Hernán Castro, ha indicado que el colegio no recibiría las respectivas subvenciones, lo que traería consigo que no pueda responder con sus responsabilidades económicas, lo que originaría un inevitable cierre.

Se trata de un conflicto entre privados que tiene de una parte a diez socios, y en la otra a tres socios, los que no lograron ponerse de acuerdo para el traspaso a la Corporación. En conversación con el director y socio del Colegio Antilén, Jorge Durán, indicó que la situación está en manos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ya que el junto a nueve socios, y el Centro General de Padres, interpusieron un recurso de protección, por separado, para así darle continuidad al colegio. Intentan que se reconozca la Corporación Huellas, cuyas actas esperan poder inscribirlas.

El tema aún no ha sido tratado en la Corte, agregando que la otra parte (tres socios) trataron de imponer una Corporación, la que fue rechazada por el Ministerio de Educación.

Por su parte, la Presidenta del Centro General de Padres del Colegio, Denisse Rojas León, sostuvo que fue el día 29 de diciembre del año pasado cuando interpusieron un recurso de protección contra el Conservador de Bienes Raíces de Rengo, donde se negaron a inscribir documentos que les permitirían dar la continuidad del colegio.

Agregó que la otra parte, (tres socios), también ingresó un recurso de protección para ingresar la Corporación que habían presentado el día 27 de diciembre en la Seremía, la que fue rechazada, ya que como había indicado el Seremi de Educación, la totalidad de los socios debían estar de acuerdo para reconocer dicha Corporación.

Los apoderados del Colegio Antilén se reunirán hoy jueves 18 en dependencias del Salón de Reuniones del Consejo Municipal de Rengo, donde informarán la realidad actual del caso a espera que sea tratado en la Corte de Apelaciones.

