Experta afirma que industria salmonera chilena debiera seguir ejemplo de Noruega en no uso de antibióticos

Maryn McKenna expuso este martes en el Congreso del Futuro en Rancagua, acerca de la utilización de estas sustancias en la producción global de carnes de todo tipo. En la oportunidad argumentó que su empleo deriva en que, hoy a nivel mundial, alrededor de 700 mil personas sean afectadas por la resistencia a las bacterias.

Marcela Catalán

“Resistencia a los antibióticos y su uso en la agricultura”, fue la ponencia brindada por la estadounidense Maryn McKenna, en la segunda versión del Congreso del Futuro que llegó esta semana al Teatro Regional en Rancagua. La periodista se ha especializado en temas de salud pública y políticas alimentarias, por lo cual escribe para National Geographic, The New York Times Magazine, Newsweek, The Guardian, entre otros medios. En 2013 recibió el Byron H. Waksman a la Excelencia en la Comunicación Pública de Ciencias de la Vida.

En su intervención, la reportera explicó que el empleo de los antibióticos en la ganadería se remonta a 1948, cuando Thomas H. Jukes empezó a añadirlos en el marco de un experimento. Su objetivo era hacer crecer a las gallinas y proteger el medio ambiente del efecto perjudicial de las bacterias. El resultado fue que las aves receptoras de la ración aumentaron su peso al doble.

De acuerdo con Maryn McKenna, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio asolado por la llamada “hambruna de la carne”. Para solucionarlo, y en vista de la menor disponibilidad de alimento para las especies, comenzaron a dar antibióticos a los animales. Fruto de aquello, la periodista plantea una sobreindulgencia en su aplicación. El hecho ha disminuido el poder de la medicina moderna en la salud humana, situación que afecta primordialmente a los pacientes con cáncer, trasplantados, prematuros, entre otras personas, además de contaminar el entorno y, por ende, no sólo dañar a quienes consumen a seres alguna vez vivos.

En virtud de las medidas adoptadas a nivel global, la norteamericana advierte que el sur del planeta “no ha fijado límites al uso de antibióticos”. Dicho escenario es preocupante, considerando que Brasil es el mayor productor de gallinas y Chile uno de los más grandes de salmón. En todo el mundo, según cálculos del Gobierno Británico, alrededor de 700 mil personas se ven perjudicadas por el negativo horizonte.

SITUACIÓN NACIONAL

En línea con Maryn McKenna, dada la resistencia de las empresas a realizar investigaciones al respecto, pues al fomentarlas se verían perjudicadas, no es posible sentenciar cuál es la industria cárnica más dañina. “Depende de cómo los productores actúen con cada especie. Por ejemplo, en chanchos y cabras, los antibióticos son suministrados para que los animales crezcan y también para protegerlos de la aglomeración (en la que viven)”. Respecto a los salmones, aparte de promover su aumento de peso, su empleo apunta a resguardarlos de enfermedades.

“El efecto de las bacterias sería diferente (para cada caso), porque ya están en los cuerpos de las cabras y en los chanchos cuando los cortan. En cuanto a la situación de los salmones, las bacterias alcanzan el océano”, aclara.

En virtud del escenario descrito, McKenna argumenta que los gobiernos deben empujar indagaciones en la materia. Así habría ocurrido en las naciones que han tomado cartas en el asunto, añade, como Noruega, Dinamarca y Países Bajos.

En julio de 2015, compradores estadounidenses como la minorista Costco dejaron de adquirir salmones chilenos. La razón fue que los productores de este lado del continente usaban gran cantidad de antibióticos para enfrentar una violenta y extendida bacteria. Ante los hechos, los del norte privilegiaron el pescado noruego libre de químicos. Es decir, gracias a las reglas adoptadas por sus autoridades, salieron triunfadores los de Europa septentrional.

“Entre 2015 y 2016, Chile ocupó los niveles más altos de antibióticos en toda su historia (de producción de salmón). Las últimas investigaciones señalan que han bajado estos números, porque la opinión pública ha reaccionado negativamente y porque su principal competidor es Noruega, que no usa estas sustancias”, recuerda la periodista. A su juicio, Chile debería seguir el camino trazado por los escandinavos. “Es lo más sano para las personas, pero no es fácil. Para ello se necesita apoyar la realización de indagaciones en la materia y el dictamen de políticas públicas”, sostiene.

Respecto a cómo debe actuar la población frente a la problemática global, McKenna destaca el poder de los consumidores a la hora de comprar. “Lo más importante es hacer presión a los productores, preocupándose de cómo gastan su dinero”, subraya. En relación a si el vegetarianismo y/o el veganismo son una opción real, la escritora da cuenta de las consecuencias del empleo de estos químicos en el entorno. “Te proteges de la resistencia a las bacterias en la carne, pero la resistencia también pasa de la granja al medio ambiente a través de la contaminación de los vegetales. Por tanto, no se trata de una protección total”, esgrime.

“Cada país reacciona diferente ante el tema. En Estados Unidos incluyen etiquetas en los paquetes con pollo, las cuales indican que no tiene antibióticos. Esto además ocurre en algunos cerdos y carnes. Las compañías se preocupan de eso, porque así aumentan las ventas. Sería maravilloso que aquí existiera algo por el estilo, pues protegerían la salud de sus ciudadanos e igualmente el estado de los océanos, promoviendo de modo adicional su reputación en el extranjero”, remata.

