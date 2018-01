Gabriel Milito se mostró conforme con los refuerzos y confía en que podrán rendir como se espera

O’Higgins, que continúa con sus entrenamientos de pretemporada, ha ganado mucho con la integración de los volantes Ramón Fernández, Nicolás Oroz y Matías Vera.

Ricardo Obando

“Estamos contentos con los jugadores que han llegado, y con el compromiso hacia el trabajo”. Palabras del técnico de O’Higgins, Gabriel Milito, en su primera comparecencia con la prensa en este 2018.

Con dos semanas de trabajo a cuestas, su equipo está mostrando cosas interesantes desde lo futbolístico, pero eso lo debe ratificar en los amistosos que restan por disputar (Curicó Unido, Audax Italiano y Universidad Católica) y también por los puntos, en el Campeonato Nacional que comenzará para los rancagüinos el sábado 3 de febrero a las 20.00 horas en Concepción frente a la U penquista.

En ese sentido, el DT se mostró más que conforme con los elementos que sumó al grupo, asegurando que “estamos contentos con el plantel que se está formando”.

Es así que, Milito, tuvo palabras especialmente para el tridente de medio campo, donde las incorporaciones de Ramón Fernández, Nicolás Oroz y Matías Vera, le darán un plus que antes el Capo de Provincia no tenía.

Sobre eso, apuntó, “son tres jugadores de mucha calidad, que reúnen las cualidades para desarrollar el fútbol que nosotros queremos, y además de eso, con experiencia”.

Además, destacó que de ellos “todos sabemos de su recorrido. Siento que en esa posición hay que tener experiencia para hacer jugar al equipo y qué hacer en ciertos momentos del partido. Siento que Ramón será importante porque nos aportará su calidad”.

En tanto, respecto a Oroz y Vera, puntualizó que “son jugadores jóvenes pero han competido con mucha continuidad en el ascenso argentino, que es una categoría muy competitiva”.

Por eso, sentenció, “los tres nos van a aportar mucho”.

Y, respecto a los otros dos nombres que se sumaron, puntualizó que “nos reforzamos con Roberto Cereceda por el lateral izquierdo, jugador de mucha jerarquía y experiencia, que nos dará un salto de calidad, y (por la derecha) sumamos a Juan Carlos Espinoza, que aún tiene que ponerse bien porque lleva mucho tiempo sin jugar”.

HAY VARIANTES

En 2017, Milito miraba hacia el banco de suplentes y no tenía mucho a dónde meter mano. Hoy, la situación es diametralmente opuesta. Con dos hombres por puesto, el cuerpo técnico contará con las alternativas para hacer y deshacer. Un plus sin duda.

Respecto al tema, el entrenador señaló que “tenemos distintas alternativas, jugadores que se han ido y que lo hemos sabido reemplazar. Lo ideal para nosotros es contar con dos futbolistas por posición, no se da en todos, pero sí tenemos alternativas”.

A su vez, sostuvo que en otras partes del campo, tiene también la opción de utilizar jugadores polifuncionales como Raúl Osorio, Alejandro Márquez y Albert Acevedo. “En el lateral izquierdo, tenemos a Cereceda y la posibilidad de reconvertir a Osorio si el equipo lo precisa. Lo mismo ocurre con Ale Márquez por el lateral derecho, Albert Acevedo también nos da esa posibilidad”, dijo.

Es por ello que, apuntó, “esas variantes, creo, son saludables para cualquier equipo”.

Junto con ello, Milito expresó, a modo de mensaje para sus jugadores, que “no me gustaría que ningún jugador se sienta titular, y que ninguno se sienta suplente. El año es muy largo, y uno sabe que en el transcurso de la competencia se sufre con sanciones y lesiones. Por eso necesitamos tener un buen plantel, y que estos, en su totalidad, se consideren comprometidos con el proyecto. Para nosotros, los que están, todos son importantes”.

¿ALGUNO MÁS?

O’Higgins no se ha ido del mercado. Así lo cree Gabriel Milito, eso tras ser consultado si existe la opción de sumar a algún jugador más.

Se ha rumoreado que el último hombre podría ser el volante Jean Meneses. Pero, no hay nada concretó. Al respecto, el ex Barcelona puntualizó que “si existiera la posibilidad de poder incorporar a alguien, y que sea potable en cuanto a lo deportivo para nosotros, y en lo económico para el club, lo analizaríamos”.

Por eso, recalcó, “no nos hemos ido del mercado. Aún estamos mirando posibilidades”.

