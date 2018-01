La región registró el primer caso nacional de Virus Hanta de este año

– La grave enfermedad afecta a un niño de 7 años procedente de San Vicente de Tagua Tagua, quien se recupera en el Hospital Clínico Fusat.

Flor Vásquez

En la Región de O’Higgins se registró el primer caso de Virus Hanta en el país, correspondiente a este año 2018; según lo confirmó el Instituto de Salud Pública. Dicho virus es transmitido por el ratón de cola larga.

La grave enfermedad afecta a un niño de 7 años de edad, que vive con su familia en un sector rural de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Precisamente el antecedente de residir en una zona rural más los síntomas que presentaba el menor hizo sospechar al personal médico de que podía ser un caso de Hanta.

Afortunadamente, el niño se encuentra fuera de peligro, ha tenido una buena evolución y se recupera en forma satisfactoria en el Hospital Clínico Fusat.

El doctor Héctor Muñoz, asesor de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud O´Higgins, señaló que el niño presentó signos y síntomas compatibles con virus Hanta, entre ellos fiebre alta (sobre 38,5), dolores musculares, sensación de fatiga y de un estado gripal. Además, en las fases iniciales aparecen signos y síntomas digestivos, como cuadros diarreicos.

Explicó que el período de incubación del virus Hanta es variable, de entre 3 a 45 días, según la persona, según el nivel de infección que haya tenido, el tiempo de contacto y la dosis a que se haya expuesto.

Además de considerar los signos y síntomas que tenía el menor, se le tomaron algunos exámenes. En el hemograma se observó un aumento de los glóbulos blancos, lo que significaba que el cuerpo se estaba defendiendo. También se vio una disminución de las plaquetas, que en el caso de virus Hanta es un signo indicativo muy característico; y en la radiografía de tórax apareció un infiltrado pulmonar que también es característico del Hanta.

“Afortunadamente –dijo el médico- el niño tuvo una evolución bastante favorable, tuvo apoyo respiratorio con oxígeno, requirió ventilación mecánica tradicional y no presentó insuficiencia respiratoria severa”.

Agregó que el Instituto de Salud Pública confirmó en la tarde del miércoles que éste es el primer caso positivo de Virus Hanta en el país, en este año.

El doctor Muñoz añadió que “ya hemos tomado contacto con la familia y cercanos del niño, con el objetivo de indagar sobre los posibles lugares de contagio, de esa forma poder entregar las recomendaciones sanitarias, las cuales son por ejemplo caminar sólo por senderos habilitados y no internarse entre matorrales; evitar recoger frutos silvestres; disponer de forma adecuada la basura con el fin de disminuir un eventual contacto con el ratón colilargo; entre otras”.

AUMENTO DE CASOS EN 2017

El epidemiólogo indicó que el año 2017 se registraron 90 casos de virus Hanta en el país, lo que representó un aumento de un 76% con respecto al 2016 (51 casos). De los 90 casos notificados, 25 personas fallecieron. Por ello preocupa esta infección, porque debe ser detectada en forma precoz y se requiere de un manejo del paciente en un centro asistencial de cierta complejidad, que cuente con los equipos necesarios para tratar el síndrome que causa el virus Hanta.

En la región de O’Higgins, el año pasado se notificó 4 casos de Hanta, en Peumo, San Vicente, Graneros y otra comuna. Es decir acá no hubo un aumento de casos como sí en regiones del sur del país. No obstante, las autoridades de Salud están en alerta y desarrollan una campaña de prevención en todo el país.

RECOMENDACIONES

El Virus Hanta en Chile, está asociado al ratón colilargo, (Oligoryzomys longicaudatus), un ratón silvestre, de zonas rurales y no a cualquier ratón o rata, que por lo demás se encuentra presente en nuestra región.

Si usted vive, trabaja o irá de vacaciones a una zona donde hay presencia de roedores, no ingrese a las habitaciones o recintos que hayan permanecido cerrados por algún tiempo, sin antes haber ventilado durante 30 minutos.

Mantenga las malezas y pastizales cortados a ras de suelo y despejado de desechos y escombros en un radio de 30 metros alrededor de la vivienda. También debe sellar con planchas de lata, pegada y clavada, con cemento u otro material firme, las aberturas que tengan un diámetro igual o mayor a medio centímetro, en escuelas, viviendas, galpones y bodegas.

Además debe evitar acampar en lugares donde se advierta presencia de roedores; no instale carpas ni haga picnic en áreas próximas a desperdicios o pilas de madera o en lugares con pastos o malezas, use carpas con piso, cierre y sin agujeros; mantenga los alimentos en envases herméticamente cerrados; lave inmediatamente después de usar los utensilios de cocina, platos y cubiertos; elimine rápidamente la basura; beba sólo agua potable, embotellada o hervida; no elimine a los depredadores naturales de ratones, como lechuzas, búhos, zorros, gato montés y culebras.

Si se encuentra con ratones muertos la Autoridad Sanitaria aconseja cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla o un pañuelo; antes de tomarlos, protéjase las manos con guantes de goma o bolsas plásticas; rocíelos con una solución de agua con cloro; colóquelos en una bolsa plástica doble y bote la bolsa con ratones en el tarro de basura.

Es importante destacar que si posteriormente a una actividad de riesgo con el Virus Hanta y en un plazo aproximado de hasta 45 días, presenta síntomas de gripe fuerte y repentina, dolores musculares, dolores de cabeza, debe dirigirse al centro de salud más cercano, para poder recibir la atención médica correspondiente.

El ratón que transmite el Hanta Virus

El ratón colilargo es el que transmite el virus Hanta; su principal característica es que su cola siempre será más grande que su cuerpo. Por lo general, su contextura mide entre 5 a 8 centímetros, mientras que su cola llega a medir 12 o 14 centímetros, incluso más. Habita en sectores silvestres y se alimenta específicamente de granos y semillas.

Para que una persona se contagie por Hanta virus, debe estar en los lugares donde está el roedor; y se produce por contacto directo a través de las vías respiratorias o mucosas. Es decir, por fluidos que están presentes en la orina, en las deposiciones o en la saliva del roedor.

Comentarios

Comentarios