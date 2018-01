Escritor rancagüino Daniel Maturana lanza novela de ciencia ficción

-El nombre del libro es ‘Emisor y Receptor’. En éste, los humanos del año 2100 intentan comunicarse con los del pasado.

Marcela Catalán

Una ambiciosa saga sobre humanos que pueden viajar a través del tiempo, es la que está escribiendo el rancagüino Daniel Maturana. Ex alumno del Colegio Moisés Mussa y del Liceo Óscar Castro, este bioquímico y también docente de Inacap acaba de lanzar la novela de ciencia ficción ‘Emisor y Receptor’. Se trata de su primer libro publicado.

De acuerdo con el autor, la obra da protagonismo a Chile y describe traslados temporales entre 1895 y 2100. Agrega que en este último año se origina un nuevo orden mundial, por lo que momentos históricos sufren cambios en el pasado. “Todo será parte de una saga, pero decidí que este tomo fuera el primero para dar un rol estelar al país y a la mujer”, adelanta.

Maturana añade que en su proyecto incluye a personajes reales y ficticios que se entremezclan en el relato. En ese contexto da cuenta del primer congreso científico nacional y de los médicos que por estos lares debutaron en la realización de radiografías. “Además menciono a Maipina de la Barra, feminista de 1800, quien tiene un papel especial”, enfatiza.

En línea con el autor, en ‘Emisor y Receptor’ se refiere “al descubrimiento de la existencia de humanos” que efectúan periplos a distintos periodos. En su iniciativa, plantea que “la gente con capacidad mental diferente es espía del futuro, pues los viajes hacia delante sólo pueden ser hechos a través de la mente”. Lo anterior se concretaría gracias a posesiones corporales. También aborda el uso de la energía de radiación.

“Desde mi punto de vista es novedoso, porque no sólo hay un papel principal, sino que varios relatan en primera persona lo que se vive. Hay escenas interconectadas, por lo que lees y te percatas de que hablan de momentos que ya fueron narrados”, explica.

En cuanto al futuro de la saga, el autor sostiene que pretende lanzar otros cuatro títulos más. “Uno hablará sobre los sumerios, en otro abordaré desde la Primera Guerra Mundial hasta la formación de la Onu. Igualmente quiero contar cómo se logró disponer de tecnología para viajar en el tiempo e incluir a figuras relevantes para el mundo, como Leonardo da Vinci o Albert Einstein”, proyecta.

Respecto a su vínculo con la ciencia ficción, confiesa que no es un gran lector de novelas. “Sí consumo mucho material de divulgación científica, debido a mi formación profesional. En materia literaria, podría mencionar como referentes a Isaac Asimov con ‘La Fundación’ y Philip K. Dick con los libros en los cuales se basó ‘Blade Runner’”, comenta.

En palabras de Maturana, empezó a trabajar en la iniciativa en el marco de talleres de escritura creativa. “Decían que se notaba que (los textos) no estaban contaminados por otros autores, por lo que tenían originalidad. Eso me animó bastante, pues el proyecto me tomó dos años en total”.

Antes de ‘Emisor y Receptor’, el bioquímico llevó a cabo un compilado de cuentos que difundió a través de las redes sociales. “Es probable que sólo se publique de manera digital. Tengo maqueteados alrededor de catorce relatos, pero quiero juntar veinte. También debo hacer el diseño de portada”, finaliza.

