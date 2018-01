Hoy realizarán nueva jornada de mejoramiento de Playa Topocalma

-Tras cinco largos años en que la playa de Topocalma se mantuvo cerrada, hoy los Lituechinos, turistas y trabajadores del mar disfrutan de ella, pero también trabajan arduamente para cuidarla, protegerla y defenderla.

La batalla que se dio para recuperar Topocalma es una causa digna de admirar. En 2017 un grupo de personas formó el movimiento Playas Libres Litueche, con el fin de reunir firmas y solicitar la reapertura del acceso histórico a la Playa de Topocalma, la cual había sido cerrada en 2013. Finalmente en diciembre pasado ordenaron la reapertura de dicho acceso.

Tras su apertura, las familias de Litueche y del resto del país han disfrutado nuevamente de Topocalma. Niños y adultos mayores se han emocionado al volver y los trabajadores del mar han podido acceder sin restricciones al borde costero. Sin embargo, este avance genera obligaciones, como es devolverle a Litueche la posibilidad de un desarrollo laboral y turístico, generando ciertos deberes como la mantención del acceso, la protección del ecosistema y el cuidado del borde costero.

Estas obligaciones las han sido asumido los mismos vecinos. Gabriel Palma, concejal de Litueche y quien ha desarrollado y coordinado diversas acciones en torno al cuidado de Topocalma, acusó abandono de la autoridad. “Pensé que tras la apertura, inmediatamente se iban a preocupar de limpiar los accesos, retirar la basura o regular la correcta instalación de baños y estacionamientos. Nos cuesta entender el poco interés. Podemos comprender que no se hayan querido sumar a la causa por reabrir el acceso, pero no aceptar que a la fecha aún no hayan desarrollado acciones concretas para regular las diversas acciones que se están desarrollando en la playa”.

Gracias al esfuerzo y el aporte de particulares, a la fecha se han realizado dos jornadas de orden y limpieza en dicha playa con la instalación de letreros que prohíben botar basura, prender fuego y pisar el cochayuyo. También se limpió ambos costados de varios kilómetros del acceso, limpieza de basura, entre otras cosas. Es por lo anterior que hoy sábado ya partir de las 10 de la mañana, se desarrollará la Tercera Jornada de Orden y Limpieza del acceso y de la Playa de Topocalma, a la cual están todos invitados a participar. Todavía quedan puentes que arreglar, accesos que mantener y es necesario que todos juntos elaboremos políticas públicas que apunten al turismo responsable y ecológico”, concluyó.

