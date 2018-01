Monseñor Alejandro Goic: “Como iglesia hemos sufrido un descrédito social por lo que hay que seguir trabajando”

-En torno a la reciente visita del Papa a Chile, Monseñor expresó este viernes en una entrevista para T13 Radio, sus críticas sobre lo ocurrido con el señalado de encubrir abusos sexuales cometidos por Karadima.

Abierto a hablar del tema se mostró el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic, en la entrevista realizada en T13 Radio, frente a la visita del Papa en Chile, y las sumas y restas de esta frente al último escándalo que vive la iglesia en Chile por las acusaciones que enfrenta el obispo de Osorno Juan Barros, quien es acusado de encubrir los delitos sexuales cometidos por Fernando Karadima.

Goic reconoció el valor, a su juicio extraordinario, de las homilías que el Papa Francisco realizó en su paso por Chile. Sin embargo, fue crítico al declarar que quedó con un sabor doloroso debido al protagonismo que recibió Barros, quien a juicio de Monseñor debió haberse restado de los eventos masivos donde se involucró la prensa.

“El papa tendrá sus razones para que él siga siendo el obispo de Osorno, pero por prudencia no debió estar presente. Ocupó un protagonismo que no era necesario”, fueron parte de las declaraciones del eclesiástico. Pese a esto, reconoció sentir cariño por Juan Barros, de quien espera las conductas indebidas que se le imputan, no sean reales.

Frente a las investigaciones que se están llevando a cabo, Monseñor Goic agregó que “la verdad hay que seguir buscándola porque nos hace libre”, comentario que prosiguió asumiendo que todo ser humano, incluso los párrocos, comenten errores y deben ser reconocidos con humildad.

La comentada entrevista finalizó con el reconocimiento de la falta de credibilidad que hoy tiene la sociedad chilena frente a la iglesia. “Hay que reconocer que como iglesia hemos sufrido un descrédito de la sociedad, pero hay que seguir trabajando”, finalizó la máxima autoridad regional.

