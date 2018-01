Finalmente Fabricio Fontanini dejó O’Higgins para emigrar a Newell’s Old Boys

El defensor quería emigrar hacia los “leprosos”. Su representante fue el encargado de destrabar su salida desde Rancagua, donde aún le quedaban seis meses de contrato.

Las últimas horas fueron de negociaciones. El defensor argentino de O’Higgins, Fabricio Fontanini, concretó una oferta directa desde Newell’s Old Boys para continuar con su carrera allende Los Andes, y el contrato que lo ligaba por seis meses más a Rancagua y que está trabando su deseo de emigrar, finalmente no fue impedimento para su salida, ya que ayer por la tarde se informó de su partida a préstamo al conjunto rosarino.

El sábado, en Curicó, Fontanini no disputó ni un solo minuto con el resto de sus compañeros, y pese a estar equipado, siempre se quedó sentado en el banco de suplentes, acusando luego molestias físicas que le habrían impedido sumar tiempo de juego frente a Curicó Unido.

Pero, desde antes del amistoso contra los torteros el jugador había confesado que su situación estaba en veremos, y que las horas venideras serían claves para su futuro. Y así fue.

Es más, instantes antes del partido en el estadio La Granja, el gerente deportivo del club, Javier Furwasser, dialogó por largo rato con Gabriel Milito, quizás analizando los pasos a seguir tras la partida del ex Atlético Rafaela y San Lorenzo de Almagro.

Justamente, el defensa central habló al término del 3-3 y dejó en claro que es su representante era el personaje que tenía la misión de negociar su salida.

“Hay una chance de Newell´s, concreta, y estamos viendo se si puede hacer el lunes”, comentó.

Junto con ello, dijo que “hay que esperar, si se da tengo que partir, y si no, me quedaré para sumarla y luchar”.

Respecto a la negociación en sí, y teniendo en cuenta el que DT de los rojinegros, Juan Manuel Llop, lo quiere sí o sí, Fontanini expresó que desde aquel club rosarino “han hablado con mi representante, ayer, hoy. Están viendo el poder llegar a un buen arreglo porque tengo contrato hasta junio”.

El acuerdo al que se llegó implica un préstamo de seis meses por la carta del jugador, quién después de ese plazo quedará libre y podrá acordar extender aún más su vínculo con el conjunto rosarino. Ahora bien, respecto a si O’Higgins recibirá alguna compensación, eso no está claro.

En sus palabras, recalcó el defensor central, había claras intensiones de cerrar el caso pronto, ya que señalaba que “esperemos que se dé, es un cambio de aire, es el fútbol argentino, es un club grande”.

Ahora bien, el propio Fabricio Fontanini señaló que este tema también lo habló con Milito horas previas a concretar el acuerdo con Newell’s, y que el DT estaba “de acuerdo” con esta partida.

O’Higgins, por este traspaso, recibirá 60 mil dólares por el préstamo de la carta del defensor por los seis meses que le restaban de contrato.

NO INFLUYE

Recordemos que, la semana pasada, Milito se refirió a la posible partida de uno de sus puntales en la defensa durante 2017. Según expresó en aquella ocasión, “si su deseo es quedarse y continuar, nosotros encantados. Si su salida la ve con buena posibilidad, nosotros somos un cuerpo técnico que quiere contar con los jugadores que quieren estar”.

Además de esas palabras, señaló que “nosotros estamos muy conformes con él. Entendemos que él está bien acá” y que “la decisión va a ser pura y exclusivamente el jugador”, hecho que finalmente fue lo que primó.

En todo caso, aquella vez, el propio estratega no se mostraba preocupado por no contar con Fontanini en la zaga, ya que dijo que “en esa posición contamos con Albert, San Juan, Osorio y Alarcón. Me parece que es suficiente para resolver a dos centrales”.

