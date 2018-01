O’Higgins visitó a Curicó igualando 3-3

Un entretenido encuentro amistoso, dividido en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, se disputó el fin de semana en el estadio La Granja.

Ricardo Obando

La pretemporada y la puesta a punto de O’Higgins avanza según lo planificado por el cuerpo técnico que encabeza Gabriel Milito.

El fin de semana, en el estadio La Granja, el conjunto rancagüino disputó un entretenido partido amistoso frente a Curicó Unido, consiguiendo un 3-3, marcador que se selló en los últimos instantes gracias a los tantos celestes, ya que, por mucho rato, el conjunto tortero estuvo al frente de las acciones.

En el juego propiamente tal, al ser ambos elencos de Primera División, las diferencias fueron mínimas. En comparación a los dos encuentros anteriores, contra CDS Enfoque y Santiago Morning, los celestes se encontraron con más dificultades, pero así y todo las sortearon de buena forma.

En el primero de los cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, Milito puso en cancha a un once que ha venido repitiendo en todas las prácticas de fútbol que ha realizado en lo que va del año. En ese sentido, alineó a Miguel Pinto en el arco; Alejandro Márquez, Bastián San Juan, Tomas Alarcón y Roberto Cereceda en la defensa; Matías Vera, Ramón Fernandez y Matías Sepulveda en el medio campo; Pedro Muñoz, Gustavo Gotti y Joel Acosta en delantera. Es más, el “Tucu” Sepúlveda ingresó desde el arranque ya que Nicolás Oroz, el volante trasandino ex Racing, estaba con algunas complicaciones físicas, y al apurarlo en el calentamiento no pudo seguir.

En la otra vereda, los curicanos mostraron en el terreno de juego a Luis Santelices en portería; Yerson Opazo, Diego Díaz, Eric Godoy y Nelson Rebolledo en la línea posterior; Martín Cortés, Francisco Silva y Ricardo Blanco en la zona media; Matías Cavalleri, Gabriel Vargas y Nicolás Gauna en ofensiva. Es decir, esquemas similares.

En el ir y venir, de un juego donde también hubo algo de pierna fuerte, fue O’Higgins el elenco que encontró el balón. Mostrando la tenencia, el toque a ras de piso y un ordenamiento que se han venido viendo en esta nueva era de Milito, el equipo se vio atinado en todo lo que hacía. Es más, en los 11’, Alejandro Márquez culminó una jugada colectiva apareciendo por el costado derecho para colocar el 0-1 parcial.

Tras ello, hubo algunos minutos de desconcentración que aprovechó el elenco albirrojo para acertar dos estacadas. Al encontrar mal parado a los rancagüinos en el fondo, eso al aprovechar malas salidas y decisiones en la entrega del balón, los atacantes Nicolás Gauna y Matías Cavalleri aventajaron a los locales 2-1 con los tantos convertidos en los 20’ y 22’. Y así culminaron los primeros 30’.

En el segundo lapso, O’Higgins no modificó en nada sus piezas, pero Curicó sí. Mauro Quiroga y Sebastián Zúñiga reemplazaron a Nicolás Gauna y Matías Cavalleri mientras que Daniel Franco hizo lo propio por Francisco Silva.

En esos minutos, nuevamente fue el elenco celeste el que tuvo el control de las acciones. Intentó someter a su rival a punta de buen fútbol, pero el elenco de Marcoleta varió su esquema y prácticamente culminó defendiendo con cinco jugadores, hecho que provocó el poco trabajo de Santelices.

MÁS VARIANTES

Con el 2-1 en los 60’ de partido, se produjo un descanso un poco más largo, y ahí Gabriel Milito decidió modificar a casi todo su equipo en cancha, salvo Matías Vera que se mantuvo. De esta manera, en los últimos 60’ de este amistoso, tuvo a Luis Ureta; Juan Carlos Espinoza, Albert Acevedo, Raúl Osorio y Antonio Díaz; Matías Vera, Hugo Herrera, Williams Muñoz; Fabián Hormazabal, David Salazar y Matías Meneses.

En el otro elenco, también hubo variantes. Apareció Jorge Deschamps; Joao Ortíz, Daniel Franco, Franco Bechtholdt y Matías Ormazábal; Carlos Cisternas, Sebastián Zúñiga y Diego Pezoa; Matías Cavalleri, Mauro Quiroga y Nicolás Gauna.

En el tercer cuarto de juego, fue Curicó el que se vio mejor. Con buena movilidad, complicó a la línea defensiva, pero, en todo caso, quién destacó por sobre el resto en esa zona fue el canterano Antonio Díaz, quién siendo atacante las oficia de buena forma como lateral por la izquierda.

Eso sí, en los 23’ de aquel lapso, Nicolás Gauna se coló entre los centrales rancagüinos para colocar el parcial 3-1.

Finalmente, en la última parte del juego, apareció nuevamente el fútbol en los rancagüinos de la mano de combinaciones acertadas entre Herrera y Muñoz. Así, en los 21’, el propio Herrera descontó, y ya con el reloj pisando los talones, Matías Meneses igualó el marcador cuando el árbitro estaba por dar el pitazo final.

De esta manera, el 3-3 definitivo dejó buenas conclusiones que deberá analizar Gabriel Milito y sus colaboradores, siempre pensando en el objetivo de iniciar de buena forma el Campeonato Nacional 2018, cuando el 3 de febrero visite a Universidad de Concepción en el sur.

Es por ello que, esta semana, se planificó dos amistosos más. El miércoles por la mañana, se medirá contra Audax Italiano (en el Monasterio Celeste) y el sábado visitará a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Comentarios

Comentarios