Joven brigadier de bomberos falleció tras ser atropellado camino a una emergencia

– José Coloma Tobar de era un joven de 17 años, con una vida llena de sueños por cumplir. Uno de ellos era convertirse en Bombero de la Primera Compañía de Pichilemu, y lo haría el próximo 19 de febrero, día en que cumpliría su mayoría de edad, pero un vehículo particular lo atropelló dejándolo con graves lesiones que unas horas más tardes terminaron por quitarle la vida.

Eileen San Martín

Este domingo 21 de enero remeció a los habitantes de la comuna de Pichilemu, en especial a la Primera Compañía de Bomberos de la misma ciudad junto a la familia del joven brigadier que falleció producto de un accidente aproximadamente a las 23:00 horas.

José Coloma Tobar (17), estudiante del Liceo Agustín Ross Edwards, se dirigía en bicicleta al cuartel tras recibir la llamada de una emergencia de un amago de incendio en la Costanera. Camino al lugar, un vehículo particular lo atropelló en la intersección de las calles Manuel Bulnes y Ramón Freire.

La gravedad de las lesiones lo dejaron con muerte cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Rancagua durante la madrugada de este lunes junto al apoyo en escolta de su respectivo Cuartel de Bomberos. A eso de las 07:00 am, y a pesar de los esfuerzos del centro asistencial para estabilizarlo, fue llevado de regreso al hospital local de la comuna capital del surf.

José tenía dos pasiones: las bicicletas y la Compañía de Bomberos. Participó en variadas oportunidades en ciclismo de competición en compañía de amigos. Sus familias y más cercanos destacan a través de sus cuentas de Facebook el entusiasmo de José por realizar con gran fervor lo que más lo apasionaba. Era un joven que tenía intenciones de seguir estudiando, adicto a la música electrónica y que incluso comenzaba a iniciarse como Dj.

A las 11:15 del día de ayer, el cuerpo de José no aguantó más. Falleció dejando a toda la comuna consternada y a una Compañía de Bomberos dolida frente a la pérdida. Destacado por su perseverancia, nunca se rindió en cumplir sus objetivos y dejó la tierra de la mano de sus dos grandes pasiones: montado en una bicicleta y de camino al cuartel que tanto añoraba y es que en un mes más, el 19 de febrero cumpliría su mayoría de edad y pasaría a ser voluntario de su querida Primera Compañía de Bomberos.

SALUDOS DE APOYO

Los distintos Cuerpos de Bomberos a lo largo de toda la Región de O’Hiiggins e incluso del país comenzaron a enviar sus condolencias por redes sociales tras el fatídico accidente. El Departamento Nacional de Brigadas Juveniles de la Junta Nacional de Bomberos de Chile manifestó su apoyo al cuartel de Pichilemu, señalando que “no quisiéramos que vidas tan jóvenes y plenas nos dejen de un modo tan intempestivo y temprano. Ciertamente, nos queda la tremenda tarea de prevenir que estas situaciones no se repitan, ya que los brigadieres no pueden asistir a los actos de servicios, como establece el marco de nuestra ley de Bomberos”.

“Nos consuela la certeza de que sus ideales de entrega y servicio nos animarán cada vez que el desaliento quiera apresarnos. Sobre esas vidas, por supuesto, la muerte nunca podrá vencer”, agregó Hernán Díaz Ascui, Inspector Nacional de Brigadas Juveniles.

Sin dudas, José Coloma, quien en su corta vida vivió plenamente y se aventuró a cumplir sus sueños junto a la compañía de sus seres queridos, ha partido hacia el cuartel eterno a descansar en paz.

El cuerpo está siendo velado en el Cuartel de Bomberos en Pichilemu al unísono de las sirenas que anuncian la partida del joven brigadier que arriesgó su vida por lo que más quería. Sus compañeros de brigada lo recordarán con honores.

Los funerales se realizarán este martes, a las 18:00 horas, en el templo Mormón, ubicado en la calle Federico Errázuriz, para luego trasladar sus restos hasta el Cementerio Parroquial de Pichilemu.

Comentarios

Comentarios