Postergan por tercera vez juicio oral a Natalia Compagnon

– La medida fue solicitada por la defensa y aceptada por el juez, la que quedó fijada para el próximo lunes 5 de marzo.

Rodrigo Vergara

Fotos: Héctor Vargas.

En la mañana de ayer, se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los imputados por el Caso Caval, investigación que es encabezada por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

Sin embargo, el magistrado acogió la petición de las defensas de Natalia Compagnon, Mauricio Valero y el síndico de quiebras Herman Chadwick, pospuso la instancia respecto de ellos, fijando una nueva fecha para su realización correspondiente para el lunes 5 de marzo próximo.

CONDENAN AL EX DIRECTOR DE OBRAS DE MACHALÍ

Sin embargo, se dictó sentencia en contra de Jorge Silva Menares, ex director de Obras Municipales de Machalí, quien fue condenado por cohecho reiterado, pues habría recibido pagos de Herman Chadwick para interceder en el cambio de uso de suelo de los terrenos adquiridos por la empresa Caval S.A. La fiscalía fijó la audiencia lectura de sentencia para este sábado 27 de enero a las 11:00 horas.

En tanto en la misma causa el tribunal accedió a la suspensión condicional del procedimiento de los imputados Marisol Navarrete y Nibaldo Mora Ortega.

En el caso de Nibaldo Mora -ex director del Servicio Metropolitano Central y que estaba siendo investigado por los delitos de cohecho y enriquecimiento injustificado, por el caso Saydex, una arista del Caso Caval- deberá cumplir con firma cada tres meses durante dos años en la Fiscalía Regional de Rancagua y además deberá pagar 5 millones de pesos a fundación de niños con síndrome de down de la ciudad y no verse involucrado en ninguna otra causa penal por el mismo lapso.

A la salida del tribunal, Nibaldo Mora se mostró conforme con la salida alternativa “Estoy agradecido de esto, sin duda esto ha sido un gran sacrificio familiar, soy un leproso de esto y fue la fiscalía que sugirió esto. Yo nunca he pedido nada y acepto esto para evitar seguir exponiéndome cuando a mí me tratan como delincuente cuando yo en realidad tengo que salir a defenderme cuando no es así”.

