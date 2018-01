Clodomiro Barril se vistió de gala para destacar a nuestros “Rotos Chilenos”

– Ellos son Lidia Norma Ayala Sánchez, José Manuel Guzmán Cabrera y José Vicente Mora, quienes cumplían con el perfil de ser personas queridos y reconocidos por los ciudadanos, un líder positivo cercano a la gente.

Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Este lunes 22, tres rancaguinos de tomo y lomo fueron galardonados por cumplir el perfil de “Roto Chileno”. Ellos son Lidia Norma Ayala, José Manuel Guzmán y José Vicente Mora.

Esta tradicional actividad, es organizada por el Consejo Municipal de la ciudad en conjunto con el Club de Cueca Clodomiro Barril, festejo que lleva instaurado más de una década en la región y que consistente en elegir a dos “Rotos Chilenos” que sean personajes queridos y reconocidos por los ciudadanos, alguien que participe de forma activa dentro de la comunidad, un líder positivo que sea cercano para la gente.

En este contexto, este lunes por la tarde, el club de cueca Clodomiro Barril de Rancagua se vistió de gala para destacar a nuestros “Rotos Chilenos”. En el caso del municipio local, se premió a José Manuel Guzmán y Lidia ‘Normita’ Ayala como Rotos Chilenos; a su vez, el club Clodomiro Barril le entregó la misma distinción a José Vicente Mora, quien es socio de esta agrupación cuequera.

“Como es habitual, nos unimos con el club de cueca Clodomiro Barril para distinguir a a rancaguinos que evocando lo que fue la Batralla de Yungay son personas que representan genuinamente la figura, identidad y características del Roto Chileno, personas que aman la ciudad y que día a día contribuyen al desarrollo de Rancagua”, sostuvo el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Cabe destacar que el día 20 de enero de 1839, se produjo la lucha entre el ejército chileno contra el de la confederación de Perú y Bolivia, donde el país triunfó en la Batalla de Yungay, donde no sólo la labor del hombre chileno fue clave, a su vez la figura femenina en torno a la Sargento Candelaria Pérez destacó en la guerra.

En esta fecha se conmemora el Día del Roto Chileno, en memoria de los hombres del pueblo, trabajadores y campesinos, que se enrolaron en las filas improvisándose como soldados y nuestra ciudad capital cada año se hace partícipe del evento seleccionando a queridos personajes para la premiación.

LOS GALARDONADOS

Aunque no representa su edad, don José Manuel tiene 70 años- nació el 03 de diciembre de 1947- y su buen estado de salud le permite tomar cada mañana su bicicleta y emprender rumbo desde Santa Elena, hasta la Plaza de los Héroes de Rancagua a regar las áreas verdes desde ya hace seis años, trabajo que lo ha desarrollado con gran responsabilidad, recuperando los espacios verdes y floridos. “Esto me motiva más para seguir trabajando, porque uno lo hace mas contento y hace mejor las cosas”, sostuvo José Manuel Guzmán.

En tanto, Lidia, es conocida por muchos como la “Normita”. Nació el 02 de julio de 1940. Su pasión es la política y ha participado de la campaña de diputados, senadores y la del actual alcalde de Rancagua.

Su vida laboral la desarrolló preferentemente como secretaria de Centros Médicos. Actualmente es dueña de casa, una persona muy alegre, le encanta el baile, el deporte, la vida social y vibra con las actividades y ceremonias que organizan los Servicios Públicos, y en especial las Instituciones de Carabineros y del Ejército. “Exelente lo que me entrega nuestro alcalde, me reconocen como una figura y una persona honorable, estoy muy contenta”, apuntó Normita Ayala.

Por su parte, José Vicente Mora, es socio del club de cueca Clodomiro Barril de Rancagua, Director Honorario de la Segunda Compañía de Bomberos, Diácono Permanente, alegre, amoroso y cercano, ese es don Vicente Mora, un amante de nuestro baile nacional y de nuestras tradiciones. “Muy emocionado y sorprendido, estoy tan comprometido con el club que no hay más palabras que decir gracias. Me siento muy orgulloso por ser parte de esta familia”, dijo aún emocionado Vicente Mora.

Comentarios

Comentarios