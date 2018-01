Dirección de Servicio de Salud revocó aumentos de grados

Flor Vásquez

A través de una declaración pública, la dirección del Servicio de Salud que actualmente lidera en calidad de subrogante Claudio Castillo, anunció que se revoca el aumento de grado a 35 funcionarios de esa repartición.

El mencionado aumento de grados fue rechazado por los gremios, quienes incluso junto al senador Alejandro García-Huidobro acudieron a la Contraloría para que investigara el tema, argumentando que el proceso fue poco transparente y sin que se justificara la subida de grados con los parámetros que corresponden.

El director (S) del Servicio primero congeló el aumento de grados y luego dio un plazo a Recursos Humanos para que explicara los fundamentos. Cumplido el plazo, emitió la siguiente declaración:

“En relación a la contingencia que se suscitó, a raíz del último proceso de aumento de grados de la DSS, el Servicio de Salud O´Higgins informa lo siguiente:

– La actual Dirección del Servicio de Salud O´Higgins (s) determinó instruir se revoquen los aumentos de grado que se efectuó a 35 funcionarios de esta repartición pública.

-La decisión radica tras un análisis efectuado, por esta administración, de los antecedentes entregados por la subdirección de Recursos Humanos, en la cual no se encontraron suficientemente fundados los parámetros que establece la normativa legal.

– Cabe mencionar, que el estatuto administrativo, no establece ni regula un procedimiento a seguir en cuanto a un eventual aumento de grados. No obstante, sí establece ciertos parámetros, que tienen relación “con la importancia de la función que se desempeñe, la capacidad y la calificación e idoneidad de quien sirve el cargo”.

– La actual administración concluye que la asignación, si bien es discrecional de la autoridad, debe efectuarse al amparo de los parámetros mencionados. Además, se debe ponderar la conveniencia y oportunidad de esta decisión.

-Por último, consignar que la dirección del Servicio de Salud O´Higgins, ha sostenido un trabajo conjunto y sostenido con los gremios sobre esta materia, por lo que la decisión hoy (ayer) adoptada se materializa con el afán de integrar de mejor forma el trabajo de la red.”

