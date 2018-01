Juan Fuentes continúa con su puesta a punto para estar a disposición de Gabriel Milito

El volante de O’Higgins aún está solucionando detalles de la lesión que lo afectó al término del torneo pasado, pero confía en estar disponible lo más pronto posible.

Ricardo Obando

Juan Fuentes, pieza fija hasta antes de su lesión en el O’Higgins de Gabriel Milito, está dejando atrás la complicación que tuvo en uno de sus hombros, y prontamente podría reaparecer.

El canterano, manifestó recientemente que lo más probable es que no llegue en condiciones óptimas para jugar frente a Universidad de Concepción por la primera fecha del Campeonato Nacional 2018, pero tiene claro que hay algunas cosas que resolver previamente.

En ese sentido, Fuentes puntualizó que “estamos ya en la parte final (de la recuperación), estamos afinando algunos detalles respecto a mi hombro”.

El pasado fin de semana, en el amistoso frente a Curicó, el volante trabajó ajeno al grupo principal, y en esos minutos el cuerpo técnico lo está poniendo a punto.

En todo caso, sabe bien que es difícil estar en el debut porque, dijo, “según los médicos está complicado, si llego no será al 100 por ciento, pero sí espero estar para poder ser opción, y si no, estar tranquilo para poder recuperarme bien”.

Junto con ello, destacó que en lo que va de pretemporada, el equipo ha logrado muy buenas actuaciones, apuntando que “se están haciendo buenos partidos, haciendo lo que quiere el profe respecto a la circulación, la tenencia de balón, el presionar, y eso nos tiene a todos muy contentos”.

Es más, Juan Fuentes tuvo opinión respecto a lo que será el primer partido oficial del año. Según expuso, contra la Universidad de Concepción “siempre nos cuesta, tanto el ganar en casa como allá, pero esperemos que este año podamos revertir esos resultados y quedarnos así con los primeros tres puntos del campeonato”.

Para el estreno, solo restan 10 días, y luego del amistoso que sostendrán hoy frente a Audax Italiano, solo restará un compromiso más, el sábado en San Carlos de Apoquindo frente a la Universidad Católica.

