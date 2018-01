Sebastián Piñera revela su nuevo gabinete sin grandes novedades

Algunos ministros ya habrían ejercido en el primer gobierno del mandatario y en esta oportunidad vuelven al cargo.

Rodrigo Vergara

Foto: Twitter Sebastián Piñera @sebastianpinera ‏

Este martes el presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer a su gabinete de ministros en una ceremonia realizada en el ex Congreso Nacional en Santiago.

Andrés Chadwick, Cecilia Pérez, Felipe Larraín, Alfredo Moreno y Roberto Ampuero, ya figuraron en algún ministerio durante el primer periodo de Piñera. De hecho Chadwick, Larraín y Pérez se vuelven a repetir el cargo esta vez y en los mismos ministerios que lo hicieron por primera vez: Interior, Hacienda y Secretaria General de Gobierno, respectivamente.

Además, se repiten varios ministros que estuvieron anteriormente, eso sí en diferentes carteras como es el caso de Alfredo Moreno quien en esta oportunidad asumirá en Desarrollo Social, Juan Andrés Fontaine en Obras Publicas, y finalmente Roberto Ampuero que en esta oportunidad asumirá en Relaciones Exteriores.

Cabe señalar también que en el gabinete también están por los senadores Alberto Espina que asumirá en Defensa, Hernán Larraín en el ministerio de Justicia, y Baldo Prokurica en la cartera de minería. En tanto por el lado de los diputados que asumirán un cargo en ministerial tenemos a Felipe Ward quien asumirá en Bienes Nacionales, Cristián Monckeberg en vivienda y urbanismo, en tanto que Nicolás Monckeberg asumirá en el ministerio del trabajo. Todo esto y en el caso de los ministros que estén cumpliendo labores parlamentarias, el día 11 de marzo cuando se realice el cambio de mandato, estos deberán dejar su labor como diputados y senadores para asumir su nuevo cargo como ministros del gobierno de Piñera.

Otro de los puntos que llamó la atención del nombramiento de ministros fue las pocas mujeres para asumir el cargo, que son solamente 7 contra los 16 hombres que hay. Entre ellos resaltan Cecilia Pérez que vuelve a la Secretaria General de Gobierno después de haber cumplido la misma función en el gobierno anterior de Piñera.

En tanto que Gloria Hutt, asumirá la cartera del ministerio de Transporte luego de haber sido subsecretaria de esta en el primer mandato del presidente Piñera. En el ministerio de energía quedara Susana Jiménez, quien fue asesora del Ministerio de Hacienda de Chile en Nueva York. En el ministerio de medio ambiente quedara a cargo de Marcela Cubillos, quien es hermana del fallecido fundador de Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos. Mientras que en el ministerio de la mujer quedó a cargo de Isabel Pla, quien en el año 2013 en una entrevista para el diario La Segunda declaró estar en contra del aborto. Y para asumir el ministerio de las Artes y Culturas, quedará a cargo de Alejandra Pérez, quien fue directora ejecutiva de Canal 13.

REACCIONES

Ante las nominaciones de los ministros por parte del presidente electo, Sebastian Piñera, las reacciones no se hicieron esperar.

Claudio Segovia, alcalde de Graneros, destacó el nombramiento de los ministros. “No me sorprendió para nada el buen nivel profesional y bien calificado del nuevo gabinete. El anterior gobierno del presidente Piñera, estuvo marcado por la misma tónica, de eso no hay duda”, aseguró.

Mientras que Luis Schmidt, presidente de Fedefruta, felicitó el nombramiento de Antonio Walker a la cartera de Agricultura, ya que fue el segundo presidente de la compañía y destacó su trabajo en el rubro agrícola. “Le deseamos el mayor de los éxitos a Antonio Walker en una tarea que no es para nada fácil, con muchos desafíos. Como Fedefruta es un orgullo tener a uno de los nuestros en labores de Estado y creemos que hará una excelente tarea para el sector”, afirmó.

Javier Macaya, diputado UDI por el distrito 34, quedó conforme y destacó lo que Piñera quiere mejorar. “Estaba en el marco de lo que esperábamos, con algunos nombres más sorpresivos como el de Educación o Desarrollo Social, pero creó que ponen de relieve la importancia en mejorar la gestión que el gobierno va a poner en áreas donde se quiere marcar la diferencia”, señaló.

Diego Shalper, diputado independiente por Rancagua, quedó bastante conforme por la nominación de algunos ministros y de que Piñera haya entendido el mensaje. “Me alegró mucho de que el ministerio de desarrollo social se incorpore un ministro de la trayectoria y peso de Alfredo Moreno. También me alegro mucho de que haya ministros políticos en carteras tan importantes como Medioambiente, Vivienda, Trabajo y como Minería. Con esto el presidente Piñera entendió que había que tener cargos con gente política, porque al final la diferencia la hacen personas que entienden que gobernar tiene que ver con política y también me gusto la mezcla que hace de experiencia con innovación”, declaró.

Por otra parte, fuentes al interior de Chile Vamos señalan que los partidos le habrían entregado al menos dos alternativas por puesto al presidente electo para que este designe a las autoridades locales, si bien aún no hay fecha concreta para el anuncio de los intendentes los nombres no serían dados a conocer antes de mediados de febrero.

Emilio Santelices como nuevo ministro de Salud:

Diputado Castro (PS): “Espero que se siente a conversar con la oposición”

El diputado socialista Juan Luis Castro, se refirió al nombramiento de Emilio Santelices como el nuevo ministro de Salud de Sebastián Piñera, diciendo que espera que el titular de esa cartera mantenga un diálogo abierto con la oposición. “Santelices tiene una trayectoria en materia de salud pública, y pero esperamos que sienta a conversar con nosotros para que se lleve a cabo una gran reforma al sistema de salud chileno”.

“Si hay algo en que ha quedado en deuda la cartera de salud es que se requieren cambios profundos en materia de listas de espera, falta de especialistas y la deuda hospitalaria”, dijo Castro.

Asimismo, el diputado PS, dijo que “defenderemos las conquistas sociales, pero además exigiremos cambios radicales”.

“Esperamos que el nuevo ministro de Salud converse no solo con los gremios, sino que con los parlamentarios también y que se puedan hacer reformas al sistema público de salud”, concluyó

Comentarios

Comentarios