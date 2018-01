38 mil casos no fueron ingresados a listas de espera en el Servicio de Salud de O´Higgins

Flor Vásquez

Nuevos antecedentes se conocieron en la sesión del martes último de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en la reducción artificial de listas de espera durante los años 2011, 2012 y 2013, y de las deficiencias en su gestión y de prestaciones GES y No-GES desde el año 2014 a la fecha. Dicha reducción artificial habría significado la muerte de algunas personas y el agravamiento de las enfermedades de otros pacientes que fueron sacados de las listas de espera sin recibir atención. Los más afectados serían quienes padecían cáncer. Ese es el tema que investiga la Fiscalía Regional y la comisión especial de la Cámara de Diputados que preside Juan Luis Castro. La Fiscalía ya tiene imputados.

A la sesión del martes concurrieron Jorge Bermúdez, contralor general de la República; Emiliano Arias, fiscal regional; y Claudio Castillo, director (S) del Servicio de Salud O’Higgins, en su calidad de auditor de dicho servicio.

Una parte de la sesión fue secreta, por lo que no se difundió la información que se entregó.

Al comentar el resultado de la sesión, el diputado Juan Luis Castro señaló que en ésta “quedaron establecidas dos cosas: primero, que existía a nivel nacional, no solo en Rancagua, una forma de actuar en que en más de23 hospitales, según la Contraloría General de la República, aparecen exceptuaciones o retiro de personas de las listas de espera sin una clara significación o respaldo ni registro en la ficha clínica de por qué se retiraban personas o se prorrogaban las esperas de pacientes que aguardaban cirugías o consultas de especialidades”

Agregó que, en segundo lugar, “en el caso de Rancagua hay una investigación judicial; probablemente se formalice en los próximos 30 a 40 días. Una investigación que sigue avanzando en las causalidades de las muertes de a lo menos 20 personas que estaban en esas listas de espera. Además, hay muchos casos de interconsultas que no eran ingresadas desde el año 2009 en adelante a los sistemas oficiales de registros de listas de espera. Entonces, finalmente no accedían a la atención y algunos de ellos fallecían. Si fallecían por una causa distinta a la espera no se sabe aún, por eso el avance que va a tener la fiscalía va a ser muy importante”,

Subrayó que de aquí al mes de marzo, también se confirmó por parte de la fiscalía y del contralor, que van a llegar sendos informes acerca del rol de las sociedades médicas de funcionarios que siendo especialistas con horario parcial en el hospital también daban atenciones pagadas privadamente para cubrir esas listas de espera, cuyo resultado se ignora si fueron satisfactorios para lograr el objetivo que era la atención médica. No está aclarado, son sumas millonarias, de recursos que se invirtieron en los contratos de esas sociedades que se van a identificar por la fiscalía. No correspondería que médicos funcionarios del hospital estén a la vez prestando servicios privados para el hospital”.

Acotó que la comisión volverá a sesionar en marzo próximo.

“SE DEBE INVESTIGAR EN PROFUNDIDAD”

El diputado Issa Kort indicó que en la sesión del martes, “en la comisión en que se investiga si hubo responsabilidad o dolo en la muerte de personas no atendidas que estaban en listas de espera, tuvimos la oportunidad de conocer más en profundidad la situación del Servicio de salud O’Higgins, ya que esta vez el señor Claudio Castillo fue en calidad de auditor y no como subrogante del director subrogante del Servicio”.

Agregó: “Avanzamos, pero creo que se debe investigar en profundidad por parte de la fiscalía. El contralor nacional Jorge Bermúdez determinó que había irregularidades administrativas”.

Añadió que en el caso del Hospital Regional se demostró que hay fichas faltantes, pero extrañamente aparecen cuadradas, es decir, hubo manipulación.

“Hay muchas dudas y se debe llegar hasta el final, por respeto a la memoria de las personas fallecidas tenemos la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias, para que nunca más un servicio de atención público no dé atención a un ciudadano”.

Por otra parte, el miembro de la comisión de salud y diputado Miguel Ángel Alvarado aseguró “no se ha avanzado mucho para clarificar objetivamente que ha ocurrido”. Opinión que compartió la diputada independiente Karla Rubilar que recalcó que, no ve una intención de transparentar lo ocurrido, consigna el portal diarioUchile.

