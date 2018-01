EDITORIAL: El Servicio de Salud ¿necesita una cirugía mayor?

Algo raro, que claramente necesita una intervención mayor, sucede con nuestro Servicio de Salud, el que lamentablemente no ha podido salir de las polémicas. Ya son varios los años que por diversas situaciones el estado de crisis permanente parece haberse convertido en la normalidad para esta repartición pública.

Primero fueron los continuos retrasos y diversos problemas, con dudas sobre la calidad de la construcción, los que surgieron con la implementación del nuevo Hospital Regional. Más tarde vino la situación aún no aclarada del destino de los 5 mil millones aprobados por el Consejo Regional para el sistema informático del recinto, y posteriormente la caótica puesta en marcha.

Cuando las aguas parecían calmarse tras la salida de Fernando Troncoso de la dirección del servicio, continúan los problemas primero al sincerarse la millonaria deuda y ahora con la polémica de las listas de espera. Todo esto en medio de lo que parece ser un abandono ministerial que aún mantiene un director subrogante, sin que se complete el concurso para designar un director titular del servicio. Peor aún, en medio de la polémica el director (s) toma vacaciones, dejando a un director interino enfrentando las dudas. Con polémica sobre el remplazo incluida ya que en primera instancia había sido designada para este efecto la directora del Hospital de San Fernando, situación que no prosperó tras denuncia de los gremios y del diputado Castro por no encontrarse dentro de la línea de sucesión.

Y en paralelo al grave caso de las listas de espera, toda la polémica por el aumento de grados de varios funcionarios sin que al parecer se justificara en todos los casos, por algo el servicio decidió anular esta medida.

Más allá de lo que determine la justicia, la Contraloría o la Comisión Investigadora de la Cámara sobre la manipulación de listas de espera, si esto se realizó para simular el cumplimiento de metas y así obtener bonos o por otra razón, el solo listado de los graves problemas que en los últimos 5 años se ha visto envuelto el Servicio de Salud de O´Higgins hacen que una de las primeras tareas que deba enfrentar las nuevas autoridades sea una profunda y compleja cirugía mayor, para que por fin sean los cientos de milagros médicos que a diario ocurren en nuestros hospitales los que se lleven los titulares y no los escándalos que continuamente aparecen en nuestro Servicio de Salud.

Luis Fernando González V.

Sub Director

