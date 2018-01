Nicolás Mazzola es el atacante escogido por O’Higgins

Ayer, el trasandino ex Gimnasia acordó su arribo a la tienda celeste, y este jueves debiera estar realizándose los exámenes médicos. De esta manera, la llegada del extremo Javier Cabrera quedó descartada.

Ricardo Obando

En nuestra pasada edición, comentábamos del caso del jugador de Argentinos Juniors, Javier Cabrera. El extremo, estaba cerca de llegar a O’Higgins como el último refuerzo extranjero para la temporada 2018, pero finalmente fue descartado y optaron por otro hombre, un “9”, Nicolás Mazzola.

El “Flaco”, que defendió a Gimnasia y Esgrima de La Plata en las últimas tres temporadas, llegará este jueves a Santiago donde deberá ser sometido a exámenes médicos para luego, de cumplir con aquel trámite, estampar su firma por el Capo de Provincia.

El arribo de Mazzola, desde el punto de vista de la conformación del plantel, llama la atención. Su llegada, implicaría que este conjunto de Gabriel Milito tendrá a cinco ejes de ataque, contando también a Pablo Calandria, Gustavo Gotti, David Salazar y Richard Barroilhet. Más cuando se estimaba que el último foráneo sería un jugador que ocupe una plaza por la banda derecha.

Además, la llegada del ex “Lobo” a Rancagua, implicará seguramente que Barroilhet pueda ser enviado nuevamente a préstamo. Ayer, el franco-chileno no hizo fútbol con sus compañeros, y tuvo que trabajar al margen debido a una molestia muscular.

Una vez concretada la operación, Mazzola se transformará en el quinto extranjero del equipo, reemplazando a Fabricio Fontanini que emigró a Newell’s Old Boys de Rosario.

