O’Higgins goleó a Audax Italiano y sigue afinando sus piezas para el debut en el torneo 2018

Los rancagüinos, mostraron la línea de juego que cada vez profundizan más. El pedido de Milito, se está haciendo patente en el campo de juego.

Ricardo Obando

En la temporada anterior, O’Higgins prácticamente no ganó ninguno de sus partidos previos al campeonato, y ya se recordarán como le fue. Este 2018, todo lo contrario. El equipo que dirige Gabriel Milito está invicto, y ayer, en el Monasterio Celeste, sumó una goleada sobre Audax Italiano, conjunto que en este semestre deberá afrontar la Copa Sudamericana.

En el césped del complejo ubicado en el sector Las Mercedes, de Requínoa, los rancagüinos hicieron de las suyas ante un elenco que llegó a la zona sin dos de sus principales figuras: Sebastián “Loco” Abreu y Nicolás Peric. Ambos, junto a otros elementos, se quedaron en Santiago a la espera del viaje que tendrán el viernes para jugar el sábado en Lima frente a Alianza.

Pero, con jugadores como Nicolás Crovetto, Ignacio Jeraldino y Juan Pablo Miño, se pararon frente a un cuadro celeste al cual no pudieron hacer frente.

El acostumbrado toque de balón, la movilidad, la intensidad, fueron claves a la hora de superar la defensa itálica. En los primeros 45’ del encuentro, Milito puso en el campo de juego a Miguel Pinto en el arco, Alejandro Márquez, Bastián San Juan, Tomás Alarcón y Roberto Cereceda en la defensa; Matías Vera, Nicolás Oroz y Ramón Fernández en el medio campo; Fabián Hormazabal, David Salazar y Joel Acosta en delantera.

En ese tiempo, la creación de los rancagüinos y la proyección constante de los laterales, le permitió llegar con peligrosidad sobre el portero Joaquín Muñoz, pero también hubo instantes donde, los espacios que dejaban atrás, hicieron trabajar más de la cuenta a Miguel Pinto.

El gol de la apertura del 4-1 definitivo corrió por cuenta de Hormazabal. El canterano, que en la temporada 2016-2017 defendió la camiseta de Curicó Unido, aprovechó una pelota que quedó picando en el área chica para batir a Muñoz y poner el 1-0 cuando corría el 34’. Con ese tanto, se fueron al descanso.

En el complemento, ambos elencos realizaron una serie de modificaciones, y en el caso del Capo de Provincia cambiaron los once protagonistas. De esta manera, Gabi Milito alineó a Luis Ureta; Juan Carlos Espinoza, Alber Acevedo, Raúl Osorio y Antonio Díaz; Juan Fuentes, Hugo Herrera, Matías Sepúlveda; Pedro Muñoz (que fue reemplazado por Williams Muñoz en los 75’), Gustavo Gotti y Matías Meneses.

Este grupo, fue una locomotora. Salió a apretar a Audax en todas las líneas, y en los primeros 5’ se generó una serie de ocasiones de gol, hasta que, en los 52’, Gustavo Gotti encontró un balón en el sector defensivo de los itálicos, y sin mayores problemas batió al portero visitante.

Después de eso, y ante la incomodidad de los capitalinos, la insistencia premió nuevamente a los rancagüinos que, en los 56’, encontró el 3-0 gracias al tanto de Hugo Herrera (tras habilitación de Gotti).

Posteriormente, en los 68’, Pedro Muñoz colocó el 4-0 tras recepcionar un centro desde la izquierda servido por Toño Díaz.

Finalmente, en un minuto más tarde, el delantero de los verdes, Víctor Soto, puso el descuento para finiquitar el partido con victoria por 4-1 en favor de O’Higgins.

CUENTAS POSITIVAS

En los tres cuatro amistosos que O’Higgins ha disputado, ha marcado 22 tantos, distribuidos en 10 sobre CDS Enfoque, cinco sobre Santiago Morning, tres a Curicó Unido y los cuatro de ayer. En contra, en tanto, solo ha recibido seis.

De esta manera, y a la espera del último partido de pretemporada, a jugarse el sábado a las 10.00 horas en el Monasterio Celeste, los pupilos de Gabriel Milito esperan llegar de buena forma al duelo inicial del campeonato, el cual se registrará en 9 días más en Concepción.

