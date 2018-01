¿Gustavo Gotti podría partir a préstamo?

El delantero, que ha sido uno de los más efectivos en lo que va de pretemporada, podría emigrar. Por eso el arribo de Nicolás Mazzola desde Gimnasia.

En lo que va de pretemporada, Gustavo Gotti ha respondido. Quien llegara a Rancagua como el mayor precio pagado por O’Higgins en la era de la SADP, no convenció en el semestre anterior, inclusive terminó relegado por Pablo Calandria como eje de ataque. En este 2018, justamente ante la lesión del emblema celeste, estaba tomando protagonismo, pero el arribo de Nicolás Mazzola haría que Gotti parta del Monasterio Celeste.

El “Tanque”, que oficialmente solo ha marcado dos tantos con la casaquilla del Capo de Provincia, llegó en 2007 con fama de goleador, ya que Instituto de Córdoba era genio y figura. En el ascenso trasandino, había anotado más de una docena de tantos, y los 500 mil dólares que canceló el cuadro rancagüino por el 50 por ciento de su carta, esperaban tuviera réditos en el campo de juego.

Es más, desde O’Higgins, si bien no lo afirman ni desmienten, habrían ofrecido al jugador a diversos elencos de Primera División, para que así pueda sumar minutos y fútbol. De momento, no ha existido respuesta alguna, y con solo una semana para el inicio del torneo 2018, la estancia de Gotti en Rancagua pareciera ser segura.

¿EL MISMO CASO DE BARROILHET?

El franco-chileno sigue integrado al plantel, pero, en los últimos días ha practicado a parte del grupo debido a molestias físicas. Inclusive, en los amistosos frente a Curicó Unido y Audax Italiano no ha sumado minutos.

Tras su vuelta desde Barnechea, donde estuvo cedido a préstamo por un semestre, el delantero Richard Barroilhet se ha integrado de buena forma al plantel. Ha completado bien los test físicos que ha determinado el cuerpo técnico, pero, su estadía en Rancagua no es segura.

Respecto a su caso, Gabriel Milito comentó la semana pasada que él es uno más del equipo, pero que aún no definía nada respecto a sí quería contar con su presencia por el resto del campeonato.

De momento, y con el arribo de Mazzola, O’Higgins tiene a 9 atacantes, lista que integran Pablo Calandria, Joel Acosta, Gustavo Gotti, Pedro Muñoz, Matías Meneses, Fabián Hormazabal, David Salazar y Barroilhet.

