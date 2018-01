Comisión investigadora de Codelco apoyó labor de Contraloría

Tras seis meses de trabajo, los diputados de la Comisión Especial Investigadora por utilización de recursos públicos en Codelco aprobaron, por unanimidad, las conclusiones y proposiciones que se incluirán en el informe final.

El documento viene a respaldar el trabajo realizado por la Contraloría General, en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios, por parte de Codelco a privados, durante los últimos diecisiete años, además de las conclusiones establecidas sobre la política de indemnizaciones por término de la relación laboral en la cuprífera, tanto de sus ejecutivos como de los trabajadores.

Los parlamentarios enfatizaron que las conclusiones del informe buscan perfeccionar la estructura de Codelco como ente estatal. “Sabemos que es complejo compatibilizar la dinámica de funcionamiento de una sociedad anónima como Codelco (…) con una empresa del Estado. Desde esa óptica, nuestro interés era resguardar su propiedad y estructura estatal, hacerla más vigorosa, más eficiente, con el objeto de que siga siendo una empresa de clase mundial, competitiva dentro de un mercado que es bastante injusto desde el punto de visa de las condiciones en las cuales compite Codelco con otras compañías mineras privadas”, resaltó el presidente de la Comisión, diputado Marcos Espinosa (PRSD).

Entre las conclusiones del informe, se señala que, al ser Codelco una empresa que forma parte de la Administración del Estado, le son aplicables los principios de eficiencia, eficacia y probidad correspondientes a esta condición y debe estar sometido a la fiscalización de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), de la Contraloría General de la República y, en casos excepcionales, de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Cámara de Diputados. Lo anterior, se acota, no obsta a que Codelco se rija por su Ley de Gobierno Corporativo o por la ley que rige las sociedades anónimas abiertas, resguardando su competitividad.

También se indica que la propuesta privada y la asignación directa de contratos por parte de la cuprífera sólo podrán aplicarse cuando existan motivos urgentes para su funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la Cámara de Diputados y a la Contraloría, sobre todo cuando involucre a partes relacionadas y parientes. Sin embargo, cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo que involucren montos muy elevados, la Comisión estimó que no hay causa legal ni de conveniencia para eludir la licitación pública.

Respecto a las indemnizaciones, los diputados destacaron el hecho de que ser una empresa pública no puede, en ningún caso, inhibir a Codelco de dar cumplimiento a la normativa laboral contenida en el Código del Trabajo y a los pactos que realice con sus trabajadores, lo que no significa que, en su calidad de gestor y custodio de recursos públicos, no deba observar los principios de eficacia, eficiencia y probidad.

Así, entonces, los parlamentarios consideran que Codelco no puede disponer libremente de los recursos con los que operan, pues no son propios, sino del Estado, punto que resaltó el diputado Sergio Gahona (UDI).

“Desde la perspectiva de la eficiencia, la eficacia y la probidad, nos parece que Codelco también tiene que someterse a las mismas reglas de las demás instancias o reparticiones que usan recursos públicos. Por tanto, yo destacaría que, independiente de su gobierno corporativo, las materias de su accionar respecto de los contratos directos, las licitaciones privadas y las licitaciones de alto monto deben estar sometidas a todas las normas de probidad, eficiencia y eficacia que establece la Contraloría General de la República”, precisó.

Recomendaciones

En el marco de las recomendaciones, los legisladores señalaron que es necesario que se envíe pronto el proyecto de ley que fortalece la figura de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, en lo que respecta a sus funciones fiscalizadoras y de asesoría técnica especializada, además de sugerir que el directorio de Codelco incorpore las observaciones y hallazgos detectados por los organismos fiscalizadores, siempre apuntando a los principios de eficiencia, probidad y control.

Asimismo, se recomienda que Codelco se ocupe de reglamentar y perfeccionar permanentemente los procedimientos para una mayor probidad y transparencia, tanto en sus modalidades de contratación de bienes y servicios como en los contratos con partes relacionadas.

En cuanto a gastos, se recomienda reclasificar en la normativa interna los pagos que correspondan a servicios básicos y a obligaciones de la empresa que no emanan de compras o contrataciones, diferenciándolos de los restantes gastos misceláneos. Respecto a estos últimos, se aconseja cautelar en todo momento la correcta inversión de los recursos públicos que administra, fijando un límite anual para estos montos y exigiendo que se acompañe, a lo menos, de tres cotizaciones para cada operación de pagos misceláneos, siempre teniendo presente que se trata de gastos que se caracterizan por su excepcionalidad, emergencia, inmediatez de entrega y justificación calificada.

El informe ahora pasará a la Sala y será informado por el diputado Marcos Espinosa (PRSD) para su votación.

Comentarios

Comentarios