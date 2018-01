Fueron detenidos transportando 4 mil 800 kilos de merluza

Un llamado anónimo alertó a Carabineros que dos furgones blancos se encontraban en el sector de Las Mariposas estacionados en actitudes sospechosas, constituido personal en el lugar a distancia divisan los furgones, los cuales al ver la presencia policial se dan a la fuga en dirección norte por ruta 5 sur, siendo seguidos por los dispositivos de servicio San Fernando y Angostura. Los móviles finalmente fueron fiscalizados por personal de San Fernando con cooperación de Requinoa en ruta 5 km. 101, encontrándose los uniformados que los vehículos transportaban aproximadamente 4.800 kilos de merluza en crecimiento, sin guía y sin ningún tipo de documentación de la carga, siendo ambos móviles y conductores trasladados a la unidad donde personal de Serna Pesca que se encontraba en el sector realiza decomisó de la carga conforme al art. 65 de la ley general de pesca.

El cargamento, fue destruido por orden del Servicio de Salud de San Fernando al no estar apto para consumo humano. Ambos vehículos fueron incautados y quedaron a disposición del tribunal.

El director regional de Pesca y Acuicultura de la Región de O´Higgins, Dionisio de la Parra, agradeció el compromiso y apoyo prestado por Carabineros de la Tenencia de Carretera de Colchagua, “quienes siempre nos han apoyado en esta labor; además se agradece especialmente al Sargento don Luis Romero Martínez de la Primera Comisaría de San Fernando, quien estuvo a cargo para que este procedimiento fuera realizado con gran éxito, debido a todas las dificultades presentadas durante su desarrollo. Cabe mencionar que esta incautación es una de las mayores realizadas en los últimos años en la región”.

Cabe destacar que todo recurso pesquero que no tenga una acreditación de origen legal no es apto para consumo humano al no existir trazabilidad, seguimiento de origen y transporte apropiado, desde su captura hasta el destino final.

Comentarios

Comentarios