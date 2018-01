Marisela celebrará 35 años de carrera con grabación de su primer DVD en vivo en el Gran Arena

Eileen San Martín Bravo

Ximena Mella Urra

La cantante y actriz mexicana-estadounidense Marisela, más conocida en el ámbito musical como la “Dama de Hierro” o “la Madonna latina”, llegará el próximo sábado 3 de febrero al Gran Arena Monticello a las 21:30 horas. Junto con celebrar sus 35 años de carrera artística, este recinto será el protagonista para la grabación de su primer DVD en vivo.

En su show que será plasmado en esta tecnología, podremos escuchar sus mejores éxitos como “Enamorada y herida”, “Completamente tuya”, “Mi problema”, “Sin él”, “Sola con mi soledad” y “Tu dama de Hierro”, entre otros.

Con más de 30 millones de discos vendidos, la “Madonna latina” -como la llamaron en los años 80- es la única cantante latina en colocar todos los temas de un disco entre los top 10 del ranking Billboard. Su música ha influenciado a artistas como Shakira, Thalía, Lucero y Amaia Montero (Ex La Oreja de Van Gogh). El Rancagüino habló en exclusiva con ella antes de arribar a nuestro país.

-¿Por qué elegiste Chile para grabar un DVD con tu presentación?

Mis fans chilenas tienen una cosa maravillosa, que es encantadora. La recepción que tuve la última vez fue muy reconfortante. Me sentía en deuda con Chile. Había pasado tanto tiempo, que creí que se habían perdido muchas cosas. Pero estaba ahí. Eso hace que Chile sea algo especial. Por eso dije que bueno, cuando mi amiga Paola Tapia me lo propuso. Porque allá yo me siento especial.

-Además del DVD, ¿qué otros proyectos tienes pensados realizar a futuro?

Tantas cosas, tantas cosas… lo primero, claro, el DVD. Lo vamos a editar no solo en Chile sino que en México, Estados Unidos, Perú… y ya estamos con “Perdóname”, que es el nuevo disco, en donde hay canciones escritas por mí. Muy romántico, como siempre. Además, de mis shows, obvio, con mi amiga Amanda Miguel en Estados Unidos y México, que siempre son un agrado.

A eso, suma el libro que quiero lanzar con mi biografía y todos esos proyectos que llevo tiempo construyéndolos. Se viene un 2018 muy entretenido.

-¿Qué es lo que tienes preparado para tu show a realizarse el próximo 3 de febrero?

Será una ocasión tan especial, que tenemos pensado hacer un viaje musical de mi carrera. Tengo que cantar las viejitas, son las que el público me pide, y algunos temas nuevos. Pero lo más importante es que será un gran show, porque ahora la experiencia no quedará solo ahí, en vivo, sino que también la podremos compartir con mucha gente después.

35 AÑOS DE CARRERA

-¿Cómo han sido estos 35 años de carrera musical?

Intensos, fuertes, inolvidables. Es una cosa de no creer. Pensar solamente que alguna vez creí que me dedicaría a la televisión solamente…. Y no. Lo mío es música, música, música. He pasado por todo, he tenido de todo. Soy una mujer fuerte, que no se guarda las cosas, y eso me ha traído problemas. Pero no me arrepiento de nada. De nada.

-Te han tildado como la “madonna latina” o más conocida como “La Dama de Hierro”. ¿Qué piensas respecto a estos nombres?

Mi público es mi público. Ellas y ellos los colocan. Y me identifican. Ya te dije, soy una mujer que no se guarda las cosas, que no me digan que no lo dije, porque lo dije. Si no me gusta algo, voy y lo lanzo. “La dama de hierro” es un tema que hice para hablar de fuerza femenina, de responderles a mi manera. Uno sabe lo que sufre un artista. Pero si hay cosas que no me gustan, las digo y no me dejo. Por eso, cuando mi público dice que esa soy, bueno, sí, esa soy.

Las entradas están disponibles todavía en Puntoticket y van desde los $24.200 incluido cargo por servicio. Para los clientes del casino hay reservado un increíble descuento.

