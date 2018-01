Sorpresivo despido de 14 supervisores Rol A de El Teniente

– Los profesionales fueron notificados de su desvinculación el jueves y ayer viernes. Además, en los días previos se despidió a trabajadores Rol B.

Flor Vásquez

Un ambiente de tensión e intranquilidad se produjo en la División El Teniente, luego que la empresa notificara el jueves y ayer viernes de despido a 14 supervisores Rol A.

La noticia fue dada a conocer por dirigentes del Sindicato de Supervisores (SISET) y confirmada ayer por la administración de la empresa (ver recuadro).

Entre los despedidos está el ingeniero civil, ex dirigente de Fesuc y ex presidente del Sindicato de Supervisores, Enés Zepeda, quien lamentó y criticó la “forma indigna” en que se comunica de su despido a los profesionales. “No hay sensibilidad ni respeto por el aporte que cada cual ha hecho a la empresa, en que ha habido un compromiso grande y un trabajo en la construcción histórica de esta División. Eso merece algo de respeto”, señaló.

Agregó: “La mayoría de estos ejecutivos son transitorios, están uno a dos años, hacen su rol y se van. Por eso se observa un estado de insensibilidad en la División El Teniente, donde parece que ya no se valora la trayectoria y el respeto que todo trabajador merece. En general, (a los supervisores) se les ha llamado a la última hora del turno; se le dice o renuncia o se va despedido, que al final es prácticamente lo mismo. Algunos ni siquiera alcanzan a buscar sus cosas en la oficina. En algunos casos los supervisores fueron llamados de gerencia, los hacen bajar en vehículo desde el lugar de la notificación al domicilio. Eso se lamenta, que no se respete la dignidad de los supervisores”.

DESPIDO DE TRABAJADORES ROL B

Julio Jalil, presidente del Sindicato Nº 7 de El Teniente, indicó que 25 trabajadores socios de su organización se acogieron al plan de egreso.

Añadió que el problema que le preocupa es que la empresa despidió a cinco trabajadores socios de ese sindicato, aduciendo causales que a su juicio no corresponden.

“Es horrible la actitud de la empresa –dijo-: hay abuso de poder, pruebas que en algunos casos son muy frágiles y en otros que parecen un montaje. Como Sindicato estamos defendiendo a estos trabajadores”.

Jalil también lamentó el despido de 14 supervisores.

Cabe recordar que a fines del año 2015, El Teniente despidió a 45 supervisores Rol A. Y a nivel de Codelco los despedidos fueron 350.

Además, en octubre del año pasado el Sindicato de Supervisores de El Teniente realizó el proceso de negociación colectiva con la empresa.

División El Teniente informó que realizó un ajuste a su estructura dotacional

A través de un comunicado de prensa, la División El Teniente señaló que como parte de los esfuerzos que está realizando esa empresa para enfrentar un complejo escenario del negocio y mantener su competitividad, la compañía realizó un ajuste a su estructura organizacional, poniendo término al contrato de trabajo de 14 supervisores Rol A.

Explicó que la baja de leyes, aumento de costos y reducción de producción del quinquenio 2018-2022, exige realizar mejoramientos adicionales en la gestión de procesos, recursos y activos para generar los excedentes comprometidos con el país y sostener un negocio rentable y competitivo como esperan los chilenos.

Finalmente la División “reitera a todos sus trabajadores y trabajadoras la urgencia de seguir aportando al cumplimiento de las metas de seguridad y salud ocupacional, producción y costos; contribuyendo con ello a los resultados de Codelco y a la viabilidad de la empresa”.

