Estudiando lejos de casa

Son miles los jóvenes que año a año deben embarcarse en un nuevo desafío como lo es ingresar a la universidad. Muchos de ellos deben dejar sus hogares para comenzar a vivir en otra ciudad, con un nuevo estilo de vida y a kilómetros de tu familia.

Ser estudiante universitario no es fácil. Una de las etapas más importantes que recuerdan las personas es aquel día en que ingresas a la universidad en busca de cumplir tu sueño de convertirte en profesional. Con esto, llegan nuevas responsabilidades que acarrear y el momento de iniciar un nuevo proceso de maduración. Tanto en el ámbito académico como en el estilo de vida se generará un cambio drástico que te marcará para toda la vida. Más allá de este desafío, algunos jóvenes tienen mucho más que arriesgar; dejan la tranquilidad de sus hogares para comenzar a vivir en una nueva ciudad, alejándose de sus familias, amigos y más cercanos.

Comienza el proceso de adaptarse, de generar nuevas redes de amistad, aprender a administrar los tiempos, a ser responsable y saber bien cómo administrar los recursos son algunos de los desafíos que millones de jóvenes deben experimentar. Kerima Carmi, directora nacional de Bienestar USS, aconsejó como primera etapa que “para este proceso es importante buscar con anticipación un lugar para vivir (una pieza en una casa, un departamento o una residencia estudiantil, etc), lo que se hace generalmente por Internet; pero es fundamental que sea visitado antes de concretar el arriendo”.

En la visita al próximo hogar es importante consultar los servicios que incluye el arriendo (agua, luz, Internet, cable, etc). En el caso de las residencias, es importante visitar los espacios comunes y conocer las reglas (horas de llegada, de salida, uso de cocina, etc.) Se deben leer los contratos de arriendo detalladamente. Si no se entiende hay que pedir algún tipo de asesoría. Además, se deben evaluar varias opciones y revisar detalladamente los valores de cada uno de los lugares. El lugar elegido tiene que encuentrarse en un sector seguro, cercano a servicios, con adecuada locomoción y en lo posible, cercano a la universidad ya que se ahorra en tiempo y en transporte.

Pero no solo el vivir en un buen lugar es relevante sino también la parte afectiva. “El generar nuevos lazos de amistad y nuevas redes es fundamental para sentirse acogido en esta nueva ciudad. Es desde ese punto que el participar en espacios de vida universitaria que brinde la institución de educación superior es muy relevante”, explica Carmi.

Por ello, los nuevos alumnos deben consultar en sus respectivas casas de estudios por instancias creadas para facilitar el proceso y la incorporación al mundo universitario, de manera que comiencen a generar confianza y seguridad en el nuevo entorno que los acompañará en los próximos años. Todas las universidades tienen una Dirección de Asuntos Estudiantiles en las cuales solicitar ayuda y orientación.

Otro aspecto importante, es rodearse de buenas influencias que le brinden apoyo en este proceso de crecimiento, que puedan estar disponibles ante cualquier eventualidad. Los amigos que el futuro estudiante encuentre, tendrán un rol importante dentro de sus vidas.

Para los padres, esa etapa que enfrentarán sus hijos en los próximos meses se convertirá en la prueba de confianza donde demostrarán que ya pueden asumir de forma responsable la adultez, donde pondrán a prueba todos los atributos que les fueron enseñados durante época de crianza. Es importante darles la seguridad necesaria para que sus hijos abandonen el nido de la mejor manera posible.

Para aquellos jóvenes temerosos de comenzar este ciclo llamado universidad, el mejor consejo que podrán recibir es que este esfuerzo que están sembrando hoy, cosechará frutos el día de mañana. Cuando todo se vea gris, recuerden que junto al apoyo de sus familias, amigos y cercanos han llegado al lugar donde están hoy. Que nada los detenga, porque este sueño es sólo de ustedes.

Bárbara Lara Vega, 21 años. Santiago.

Bárbara cursa el cuarto año de la carrera de psicología en la Universidad Andrés Bello, sede ubicada en la comuna de Las Condes, Santiago. El día en que se fue a vivir sola, su mamá le regaló un cuadro con una foto familiar que colocó en el velador de su nuevo hogar. Recuerda que lo único que ella quería era independizarse, para “no tener que dar más explicaciones”. Al llegar, se instaló en la habitación y estaba ansiosa de empezar esta nueva etapa de adulta, sin saber en lo difícil que se convertiría al pasar el tiempo. Viajaba todos los fines de semana y en esos días, su familia procuraba mimarla lo más posible. “Al principio extrañaba mucho la comida de casa, pero disfrutaba tanto mi libertad que extrañar no me dio hasta finales del primer año, donde mi mamá se cambió de casa y me mandaba fotos de cómo acomodaba los cuadros de nosotros. Fue ese momento en el que sentí como pasaba el tiempo. Extrañé mucho la casa y ahí me di cuenta lo difícil que es estar lejos de la familia.”, manifestó.

Para Bárbara, “la familia es un apoyo importante para este proceso de maduración y no hay que desperdiciarla”. En los días grises, la estudiante de psicología llama por teléfono a su mamá para encontrar tranquilidad. “Habian muchos días que trataba de pasar la mayor cantidad de tiempo en la universidad con mis compañeros y amigos para no volver al tiro a mi casa y sentirme sola. Cuando me daba pena, sólo trataba de dormir. Esperaba que empezara el otro dia rápido para ir a la u y no estar sola. Fue bien complicado, nunca me gustó la soledad”, recuerda Bárbara.

A los futuros estudiantes, les aconseja que “estudien mucho y que ese tiempo que estén lejos de casa valga la pena. Logren sus metas, el camino es dificil pero desde la cima todo se ve mejor. No desperdicien los momentos ni las oportunidades”.

Mariela Manríquez Soto, 27 años. Talca.

Mariela vivió en la ciudad de Talca mientras estudió enfermería en la Universidad Católica del Maule. La posibilidad de irse a vivir a otra ciudad, siempre fue un tema que conversó junto a sus papás desde pequeña, quienes le entregaron apoyo desde un comienzo. “El día en que fuimos a buscar donde viviría lo pasamos increíble. En el fondo, tu sueño también se convierte en el de tus papás”, comentó respecto a su experiencia. Considera que el cambio fue fácil y una experiencia increíble. Junto a la compañía de su mejor amiga, ambas enfrentaron esta nueva etapa en la cual comenzaban a conocer lo que realmente significaba la independencia.

Si bien, vivir sola puede traer beneficios, muchas veces habrá una parte de ti que añorará el hogar. “Claro que uno siempre extraña su casa. El tener que cocinar, hacer aseo, planchar y lavar no es algo tan entretenido pero sirve para madurar y crecer en todo ámbito. Si eres responsable y sabes a lo que vas, puede ser un cambio muy positivo”, añadió Mariela.

Con respecto a la compañía, “nunca me sentí sola porque vivía con mi amiga, con la cual hablábamos todos los días de la vida y los problemas. Me hice muy buenos amigos en la u que eran como mi familia”, manifestó la recientemente titulada de enfermería.

Mariela aconseja a los futuros estudiantes universitarios que a pesar de que “siempre estará ese miedo o inseguridad porque ya no hay alguien que te diga qué hacer, es sólo el principio. Siento que el irte de la casa no sólo te ayuda en el ámbito personal, sino que también en el ámbito profesional, ya que aprendes a ser responsable, a conocer otro tipo de habilidades que no sabías que tenías. Salgan y conozcan, porque uno nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intentan”.

José Maureira Fuenzalida, 21 años. Viña del Mar.

José Ignacio cursa el tercer año de la carrera ingeniería civil de minas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Antes de ingresar a estudiar, se quedó un año en Rancagua para prepararse a tener que dejar su hogar, en el cual realizó un preuniversitario y trabajó durante los fines de semana. “Cuando decidí quedarme, le dije a mi mamá que no me preparara almuerzo en las semanas para tener que arreglármelas por mi cuenta. Fue una acción pequeña, pero muy buena decisión porque de a poco aprendí a arreglármelas por mi cuenta”, comentó.

Durante su estadía en la ciudad jardín, vive en una pensión exclusiva para estudiantes. “El día en que mis papás me vinieron a dejar por primera vez, sabía que apenas se fueran estarían tristes, incluso yo. Lo bueno es que con mis compañeros de pensión nos apoyábamos mutuamente y hacíamos de esta etapa algo más relajado”, relató José en su experiencia, recalcando la importancia de generar buenas redes de amistades.

Durante su primer año, los alumnos de años superiores tomaron un papel fundamental en su formación ya que fueron los primeros en aconsejarlo y entregarle más detalles sobre la Quinta Región. “Venía con la idea de que entrar a la universidad significaría dejar de tener tiempo para mis cosas, pero no fue así. Tal como me dijeron en la u, hay tiempo para todo, sólo es cosa de saber organizar tu tiempo y ser responsable”, mencionó José Maureira.

José, desde su nueva perspectiva, aconseja a los futuros estudiantes a tomar decisiones siempre pensando en lo que realmente los hará felices. “No es la mejor manera irse a estudiar obligado porque no vas a rendir lo mismo haciendo algo que no te gusta. Lo mejor que les puedo decir, es que decidan ser felices en sus carreras. No elijan por la plata, porque la felicidad de estar aprendiendo algo que te encanta, no tiene precio”, expresó.

