‘Florilegio de Pasión y Locura’ es el primer libro del escritor local Carlos Leiva

Marcela Catalán

“Es una antología romántica que en épocas antiguas podría haber sido clasificada como una elegía o romance. A medida que lees, te encuentras con momentos, instancias y vivencias. En ese sentido, es una invitación a realizar un viaje intenso y apasionado por las emociones humanas”. Así explica Carlos Leiva Cordero de qué se trata su primer libro, llamado ‘Florilegio de Pasión y Locura’. Éste es publicado a través de Primeros Pasos Ediciones y su lanzamiento oficial se llevará a cabo el martes 13 de febrero, a las 18:30 horas en San Martín N°534, Rancagua.

Carlos Leiva nació en la capital regional y es enfermero titulado de la Universidad Andrés Bello, además de Diplomado en Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. Hace más de nueve años se desempeña en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Bernardo O’Higgins. Es casado y tiene dos hijos.

“Espero que los lectores disfruten con ‘Florilegio de pasión y locura’. Ojalá se identifiquen con la intimidad de sus textos y que conozcan mi trabajo literario en general, el que vengo realizando hace casi 20 años”, afirma el escritor. En sus palabras, en 2008 comenzó a redactar parte de los poemas que incluye el volumen de más de 70 páginas.

En cuanto a sus planes, Leiva explica que durante el segundo semestre lanzará una novela con elementos propios de la ciencia ficción. ‘Mezcla hartos temas interesantes y misteriosos, abordando medicina e historia. Trata sobre un genetista, quien efectúa un descubrimiento genético que cambiará el mundo, especialmente todo lo conocido acerca de los trasplantes de órganos, cuestión que le genera muchos problemas con las grandes farmacéuticas. El hallazgo es visto como un millonario negocio, pero no se consideran sus implicancias científicas, por lo cual suscita una cascada de hechos que impulsarán a los personajes a recorrer el mundo”, adelanta.

Recuadro:

‘Mi deseo, tu locura’

Por Carlos Leiva Cordero

Quedé inmóvil,

Casi sin aliento.

Me mantuve ciego

Ante tal acto fingido

Por la ira impulsado.

El silencio cómplice

Secreto de los deseos más osados.

Me mantuve quieto,

Sigiloso, casi enmudecido.

La desnuda presencia

De ti errante,

Se colgó a mis sábanas

Sedientas por amarte.

No hallé culpas

Más que mías

Para condenar tus locuras.

Y así sentencié mi pena

En nuestra desventura.

