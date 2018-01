Nicolás Mazzola ya sumó sus primeros minutos en O’Higgins

El atacante, de 27 años, jugó el fin de semana frente a la Universidad Católica, y expuso que el llegar a O’Higgins es un lindo desafío. Este martes será presentado oficialmente.

“Estoy muy feliz, estoy muy contento. La verdad que es un lindo desafío”. Esas fueron las primeras palabras del delantero Nicolás Mazzola, de 27 años, quién el fin de semana se sumó a las prácticas de O’Higgins.

El trasandino, ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde fue dirigido por el ex DT celeste, Facundo Sava, se sumó el viernes al plantel y el sábado actuó 35 minutos en la práctica de fútbol que se efectuó en San Carlos de Apoquindo.

Mazzola, que fue compañero con Gabriel Milito en Independiente, comentó también que “entre un par de ofertas de trabajo que tenía, ésta fue la que más me sedujo, el cuerpo técnico en primera instancia, compañeros que han jugado en Chile me hablaron muy bien de esta institución”.

Respecto a sus características, aseguró que los hinchas rancagüinos se encontrarán “con un delantero de área, que le gusta salir a jugar también (por las bandas), y que siempre está expectante a hacer goles y con entrega”.

De llegar su pase internacional antes del encuentro en Concepción del próximo sábado, Mazzola será alternativa para el estratega de O’Higgins y junto a David Salazar serán los posibles ejes de ataque, ya que Pablo Calandria sigue complicado físicamente y podría no alcanzar a estar en la convocatoria.

Recordemos que el estreno celeste en el Campeonato Nacional se producirá el sábado 3 de febrero a las 20.00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo frente a la Universidad de Concepción.

