Masiva llegada de extranjeros provoca caos en las afueras de la Gobernación

– La caótica situación se dio por la entrega de números para los días de febrero, atenciones que sirven para regularizar documentación de los inmigrantes.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Desde la madrugada del domingo comenzaron a llegar los primeros extranjeros a las afueras de la Gobernación de Cachapoal, en Rancagua. ¿La razón? este lunes 29, la repartición pública comenzaba con la entrega de números de atención para todos los días de febrero -de lunes a jueves-.

Pareciera ser que un twitter informativo de Gobernación y retuiteado por la entidad le habría jugado una mala pasada a la repartición pública “Retweeted Gob. Cachapoal (@Gob_Cachapoal): Gob. de Cachapoal recuerda que, desde este lunes 29 comenzará la inscripción para la entrega de números en Extranjería. Importante: Las listas y números oficiales y válidos serán solamente los realizados por nuestros funcionarios. Agradecemos difundir esta información”. Esta información se habría difundido de sobremanera y ayer por la mañana, el frontis de la repartición pública estaba atiborrado de extranjeros.

“Estoy de las 6 de la mañana del domingo, anotamos mil 600 personas en el transcurso del día de ayer (domingo) y de hoy lunes por la mañana. Sabíamos que esto iba a pasar, pero no pensé jamás que fueran mil 600 personas. Ya tengo mi número, pero me quedé para colaborar porque mis compañeros están amanecidos igual que yo”, dijo la venezolana Araly León quien apuntó que según sus registros habían cerca de 700 de sus compatriotas.

La venezolana junto a su hijo Néstor Beltran aseguraron que “hay mucha gente que viene de Santiago a hacer los trámites y eso ha colapsado el sistema. Antes, los funcionarios atendían a 40 personas en el mes y ahora están atendiendo cien diarias, faltan más funcionarios que los ayuden a poder organizar”.

En tanto, el haitiano Kale Bluss agregó “llegué como a la una de la madrugada, ya tengo mi número de la fila, soy el mil cien, ahora estoy esperando que me atienda la gente de la Gobernación para que me den un número para mi tramite”.

Cabe destacar que a las 24:00 horas del domingo, en las afueras de la repartición pública ya habían 347 personas, cifra que según pasaban las horas fue creciendo considerablemente, pues antes de las 08:00 horas de este lunes, según estimación de Carabineros, en el frontis de la gobernación ya se apostaban más de mil 500 personas.

UN ATESTADO SERVICIO

A las 08:00 horas de ayer, la gobernación abrió sus puertas para atención de público y con ello para la entrega de 80 números diarios para atención de extranjeros que necesitan regularizar sus documentos migratorios.

Si bien, unos mil de ellos llegaron a tempranas horas del domingo, respetaron filas y se organizaron para su turno de atención y obtener su número; hubo otro grupo de extranjeros que pasaron a llevar los derechos de todos por obtener el ansiado número, por lo que funcionarios de la Gobernación que con sus mesas se encontraban en el frontis del edificio estatal para llevar a cabo la atención, tuvieron que trasladarse hasta el interior de éste para seguir con la tarea, pues se generó tal caos que temieron por su integridad física.

“Hemos tenido un aumento de más del 300% con relación al año 2016 y hoy nos hemos visto ante una contingencia que teníamos planificada para esperar alrededor de 400, 500 extranjeros, contingencia que lo coordinamos con Carabineros para entregar números para la atención de 1 de febrero en adelante”, expuso la Gobernadora Cachapoal, Mirenchu Beitia.

La autoridad provincial agregó “No solo les estamos entregando el día que tienen que venir; sino que también la hora y es así que hay siete funcionarios que no son de extranjería que están haciendo ese trabajo y esperamos que alrededor de la 1 de la tarde (de ayer) estemos entregando más de mil 200 números de atención”. No obstante, eran las 17:00 horas y aún quedaban cerca de 200 extranjeros en las afueras del edificio.

Beitia, explicó que hasta el 31 de enero, la entidad pública entregaba cien números diarios, situación que se redujo en 20 cupos, sólo por el mes de febrero; pues en marzo todo debiera volver a la normalidad “Estábamos entregando cien números hasta el 31 de enero; dado que hay período de vacaciones, en febrero vamos a entregar 80 números por día, de lunes a jueves, porque el viernes entregamos documentación, pero además tenemos grupos prioritarios que no están dentro de esos 80 sino que se presentan día a día como son embarazadas, mujeres con niño, adultos mayores, discapacitados y a los que se les está por vencer la visa de trabajo. Pero a contar de marzo comenzaremos con atención de cien números diarios”, aseguró Beitia, agregando “Hoy (ayer lunes) vamos a entregar hasta el último inmigrante o extranjero que venga a solicitar atención”.

Sostuvo que durante la jornada de ayer además de los cinco funcionarios del Departamento de Extranjería trabajando por la contingencia, hubo siete funcionarios de la Gobernación que se sumaron a la tarea, debido al gran número de extranjeros que necesitaban atención.

RESGUARDANDO EL ORDEN

Debido a la gran cantidad de extranjeros que llegó al lugar, y para mantener el orden público, entre la gran aglomeración de gente que existía, Carabineros solicitó Fuerzas Especiales que reforzaron las unidades de la Primera y Tercera Comisaría de Rancagua.

Así lo dio a conocer el Prefecto de Cachapoal, coronel Juan Baeza “gran cantidad de inmigrantes se agolparon en las puertas de la Gobernación, entonces Carabineros hizo el ordenamiento de las filas para poder dar más fluidez y seguridad a las personas. Este plan está en coordinación con el gobierno provincial; por lo tanto, en primera instancia se aplicó un servicio preventivo en forma parcializada, no obstante, hoy (ayer) ese mismo plan se tuvo que potenciar y reforzar, y se tuvo que hacer algunas acciones para poder ordenar las filas”.

El coronel informó que durante la noche del domingo hubo una vigilancia especial en el lugar, ya que se preveía llegada de extranjeros durante la noche, servicios policiales que se intensificaron durante la mañana. Cabe destacar que para hoy “está implementado el servicio y estará activo hasta cuando se normalice la situación con los inmigrantes”, finalizó el Prefecto de Cachapoal.

