Identifican a mujer encontrada muerta en la Ruta del Acido

En la edición de ayer les comentábamos de un complejo caso policial que quedó al descubierto cuando un trabajador agrícola encontró en un canal de regadío el cuerpo sin vida de una mujer, la que aparentemente tenía una data de muerte de varios días. La policía no descarta que el cuerpo haya sido arrastrado hasta ese lugar.

Durante la jornada del martes, las pericias en torno a este caso continuaron. Así se logró dar con la identidad de la mujer, si bien desde la PDI no entregaron el nombre de la fallecida para no entorpecer la investigación, señalaron que se trataba de una mujer de unos 26 años, con domicilio en el sector oriente de Rancagua. “estamos en una etapa preliminar, trabajando con las evidencias encontradas en el lugar”, explicó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Rancagua, subprefecto Pedro Calderón. El oficial además aseguró que gracias a peritajes dactiloscópicos se logró identificar a la mujer, por lo que ahora se encuentran trabajando con familiares y amigos para poder establecer que hacía esta persona, a que se dedicaba así como quien fue quien la vio por última vez.

Además Calderón explicó que se está a la espera de la confirmación de la causa de muerte por parte del Servicio Médico Legal, así como otras diligencias policiales con tal de establecer las circunstancias de la muerte de esta joven mujer.

