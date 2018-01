NICANOR PARRA: CONTIGO APRENDO

Hace muy pocos días debimos lamentar la pérdida del gran creador Nicanor Parra y fue inevitable recordar que esta región participó activamente de la conmemoración de los 80 años del Antipoeta, según consigna El Rancagüino, de la mano de la agrupación Machitún ´94 y movilizó a la ciudadanía en acciones tendientes no solo a la celebración, sino también a la postulación al nobel, que como sabemos le fue muy esquivo.

Esa presencia de Parra fue en 1994, año en que Chile presenta un 2,2 % de analfabetismo en población menor de 60 años y un 9,3 % en población mayor a esa edad. Inevitable cruzar este dato cuando revisamos la vida de Nicanor y como se encargó de hacer alfabetización con los suyos, de hecho, el principal requisito para traer a sus hermanos a Santiago era que se integraran en procesos de estudios, negándole incluso la guitarra a Roberto y Lalo, para que entendieran los que significaba la educación y la alfabetización, sin que en ese momento se lograra determinar cómo el factor de movilidad social más importante.

Hoy ponemos en marcha otra convocatoria del Programa Contigo Aprendo, coincidente con la muerte de Nicanor, invitando a participar a todos quienes se han quedado excluidos de las habilidades mínimas de lecto-escritura y por lo tanto postergados del mundo globalizado en que vivimos.

Debe existir una preocupación de la sociedad toda en invitar a incorporarse al programa, que es gratuito y que tiene una metodología que se acerca a las personas, que está inserto en la localidad y en los barrios, que permite un desarrollo increíble en las personas a pesar de su edad.

Este diario ha entregado testimonios interesantes de quienes han egresado del programa y que a su prolongada edad han dimensionado y celebrado la utilidad de la lectura y la escritura, es difícil transmitir la sensación del logro obtenido sin la ayuda de quienes son protagonistas.

Para quienes estamos trabajando en esto es sorprendente lo que sucede cuando se produce la conexión con las letras, así por ejemplo en Olivar una usuaria evalúa positivamente su avance para conocer del evangelio, otra usuaria de Rancagua pudo conocer de los mensajes que contenían las cartas y tarjetas del día de la madre que cada año le entregaron sus hijas, en Rengo una participante logró leer recetas e identificar materias propias de ferias y supermercados, finalmente, en la última certificación del Programa causó gran emoción el reconocimiento póstumo a un usuario que en voz de su familia entendió que su mayor logro antes de morir había sido aprender a leer y a escribir, entre muchas otras experiencias exitosas para los protagonistas y su entorno.

La región celebró a Parra y su genialidad creativa, hace 23 años, mismos en que hemos avanzado alfabetizando, sin duda asumiendo un rol activo desde el estado, pero que sin apoyo en cada territorio se hace imposible de lograr. El trabajo es terminar el analfabetismo.

Parra no podrá dialogar con quienes se integren en este periodo al programa, pero de seguro les dejó este mensaje “Perdóname lector, amistoso lector que no me pueda despedir de ti, con un abrazo fiel: me despido de ti con una triste sonrisa forzada”. Adiós Nicanor, Contigo aprendemos.

Hernán Castro

Seremi de Educación

