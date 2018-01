Nicolás Mazzola fue presentado oficialmente y aseguró que quiere estar en el debut

El atacante, ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, quiere ser un aporte en este O’Higgins de Gabriel Milito, de quién, además, alabó su trabajo y su propuesta.

Ricardo Obando

Cuatro entrenamientos en el cuerpo sumó Nicolás Mazzola antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de O’Higgins. El ex atacante de Gimnasia y Esgrima de La Plata, llegó a Chile el jueves y el viernes ya estaba en el Monasterio Celeste. Es más, el sábado jugó 35 minutos en el amistoso contra la Universidad Católica, y ayer, realizó como un elemento más el trabajo de fútbol reducido que dispuso Gabriel Milito y su cuerpo técnico.

El formado en Independiente, de 27 años, que también disputó un Mundial en Corea del Sur en 2007 defendiendo a la selección trasandina (sub-17), sostuvo que en Rancagua está “muy contento” porque “me encontré con una institución muy ordenada, muy prolija”.

Sobre su llegada al complejo de Las Mercedes en Requínoa, el también ex jugador de Instituto de Córdoba y el Locarno de Suiza, dijo que “se produce porque tenía ganas de salir del lugar donde estaba, de probar otro fútbol, y cuando llega la posibilidad, compañeros que han jugado en el fútbol chileno me hablaron muy bien de la institución y no lo dudé”.

En tanto, respecto a su posición dentro del campo de juego, el espigado delantero puntualizó que “más que nada, de centro delantero, a la búsqueda del gol, y ahora esperando y tratando de agarrar la idea de Gabi lo antes posible, para ya estar pronto”.

ESTÁ PARA JUGAR Y QUIERE ESTAR EN EL DEBUT

A pesar que está realizando un trabajo en doble jornada, Mazzola quiere estar presente el próximo fin de semana en Concepción para el estreno de O’Higgins en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, expuso que “eso queda después a decisión del cuerpo técnico, estoy tratando de ponerme a la par de mis compañeros que ya vienen con un rodaje más amplio. Estoy entrenando en doble turno para ponerme físicamente y después ponerme a disposición”.

Junto con ello, recalcó que sobre sus preferencias de ubicación en el campo, “me siento cómodo como punta central”, pero que todo quedará en manos de Milito y sus colaboradores.

Es más, al llegar, sostuvo que “hablé con Gabriel, y lo que pretende es el tema de la presión, de ser intensos a la hora de no tener el balón, y cuando lo tengamos, tratar bien y jugar al fútbol. Son cosas que vienen pregonando hace bastante tiempo”.

Finalmente, respecto a su pasado tanto en Instituto como en Gimnasia, donde marcó mucho más en el elenco cordobés, el nacido en Viedma, comentó que “fueron dos campeonatos distintos, dos técnicos totalmente distintos, y creo que viene de la mano de eso. Ahora, estoy con las expectativas renovadas y esperando poder hacer la mayor cantidad de goles posibles”.

Roban indumentaria del club

En las últimas horas, un millonario robo sufrió el conjunto celeste. Una camioneta con parte de la nueva indumentaria, mientras se dirigía rumbo al Monasterio Celeste, habría sido abordada el pasado viernes por sujetos hasta ahora desconocidos quienes sustrajeron prendas que estarían siendo avaluadas en casi 3 millones de pesos.

El hecho sin duda que llama la atención, más cuando, a través de redes sociales (whattsapp), ayer estaban circulando algunas fotografías de prendas a la venta.

Los antecedentes del hecho ya fueron denunciados a las entidades respectivas.

Comentarios

Comentarios