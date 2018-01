Mañana comienza febrero, mes en que el país entero funciona a medias ya que es el mes de las vacaciones.

El gran sueño cumplido de la clase media chilena es tener el auto propio o que será verdaderamente propio en muchas cuotas más. Son miles los automóviles que circulan a toda hora por las carreteras y por lo tanto las posibilidades de que este sea un verano trágicamente inolvidable son muchas. Esperamos no tener que informar de víctimas fatales en este fin de semana de recambio de veraneantes.

La conducción responsable y la ayuda de los acompañantes al conductor son muy necesarias, el evitar el cansancio, el buen estado mecánico del vehículo y en general una buena planificación del viaje puede salvar vidas.

Pero el viaje seguro también se complementa con tomar las mínimas medidas de seguridad para el hogar que queda sin moradores durante las vacaciones. Encargar su casa a vecinos y también a Carabineros es una buena medida. Los planes de Barrio Seguro que conectan a los vecinos mediante celulares son muy eficientes en esta época del año ya que el ayudarse unos con otros da una tranquilidad que es necesaria en las vacaciones.

El probar nuevas comidas y combinaciones distintas de alimentos, especialmente mariscos y pescados requiere también tener la seguridad de una buena preparación y conservación, se trata de disfrutar y no de intoxicarse.

No hay que olvidar que la radiación ultravioleta está en sus puntos más altos en esta época y aunque esté nublado es importante el usos de bloqueadores solares.

Y por último todos sabemos que estamos en una país de temblores y terremotos y lamentablemente ahora de incendios forestales por lo que en el veraneo hay que tener la misma conciencia de seguridad que en la propia casa. Conocer las zonas de seguridad, conversar el tema con los niños y tener linternas a mano nunca está demás.

Un veraneo seguro es un veraneo feliz. Un veraneo feliz ayuda a que todo el resto del año sea también tranquilo y feliz.

Alejandro González

Director

