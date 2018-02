Denuncian presunto no cumplimiento de plan de descontaminación de Caletones

Cerca de 4 mil mineros se habrían echo exámenes, de los cuales –según señalan los dirigentes- el 18% habría arrojado positivo a las enfermedades como silicosis, problemas pulmonares y en los riñones, además de tumores, producto de polvo en suspensión dentro de la cuprífera, aseguró el Presidente de la Confederación Obrera de Chile, Luis Núñez.

Gisella Abarca

“Siempre me hice los exámenes pre-ocupacionales de la empresa, pero jamás se me hizo una radiografía al tórax; me hice una por un examen adicional y me arrojó un resultado que la doctora encontró alarmante, pero no le tomé asunto. Posteriormente fui a la Isamédica por el examen del sindicato y el broncopulmonar me dice que tengo Neumoconiosis, prácticamente Silicosis, en mis 30 años de servicio no tenía idea que padecía”, expuso Claudio Albornoz Sepúlveda, quien trabaja hace 30 años en interior mina; no obstante, ahora está ubicado en Sewell.

Diagnóstico: Silicosis pulmonar probable. Así lo constata el informe médico de Clínica Isamédica de Rancagua realizado al trabajador contratista el 29 de noviembre de 2017 que informa “al TAC del tórax se constatan múltiples imágenes nodulares bilaterales de entre 2 y 6 mm de diámetro de predominio derecho, algunos calcificados, así como algunos ganglios mediastinicos calcificados, configurando una imagen sugerente de Neumoconiosis, más probablemente Silicosis”, subraya el documento.

“Siento que he sido vulnerado, porque me tengo que enterar por un organismo externo que tengo esta enfermedad y no por la Mutual o la Arch”. El trabajador agregó “Es posible que emprenda acciones legales contra la empresa, porque esto debió haberme informado la empresa y no un externo”, finalizó Albornoz.

Quienes realizan labores en minería, se encuentran diariamente expuestos al componente sílice cristalina, conformado por tierra, arena, granito y varios otros minerales. Estas partículas son tan pequeñas, que pueden incluso encontrarse en el aire, ser respiradas y quedar atrapadas en los pulmones. La inhalación de este elemento, genera la fibrosis pulmonar conocida como silicosis.

La silicosis es una enfermedad silenciosa que puede manifestarse hasta 20 años después de que haya comenzado a desarrollarse, a largo plazo genera discapacidades en quienes la padecen y es altamente mortal. Se trata de un problema sanitario que mantienen en alerta al sector minero.

HABRÍAN MÁS CASOS

Claudio Albornoz sería uno de los cerca de 4 mil trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco Chile División El Teniente, que se han realizado los exámenes, de los cuales el 18% estaría presentando alguna de las enfermedades como silicosis, problemas pulmonares y en los riñones, así lo aseguró el Presidente de la Confederación Obrera de Chile, División El Teniente y presidente interino de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, Luis Núñez.

“Comenzamos a hacer exámenes médicos en la Clínica Isamédica, a todos los trabajadores contratistas y alrededor de 4 mil trabajadores ya se han hecho los exámenes, arrojando que tenemos casi el 18% de los trabajadores con silicosis y problemas pulmonares y en los riñones, producto de polvo en suspensión. También trabajadores con tumores que pueden ser cancerígenos”, subrayó Núñez.

Agregó “Es preocupante ver cómo los trabajadores están dando su vida, sacando el cobre a altos costos y por eso hoy hacemos esta denuncia pública, a todos y con ello al gobierno que va saliendo porque encontramos poca empatía con los trabajadores contratistas. Esto fue denunciado a principios del 2017, los ministros conocen el tema y no fuimos escuchados”, apuntó el dirigente sindical. Aunque cabe consignar que sobre estas cifras el dirigente no presentó algún documento del centro médico.

Además Núñez reclamó por las repetidas veces que la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados les habría cambiado la fecha para sesionar en Rancagua, dejando ésta para abril próximo, siendo uno de los temas relevantes la “contaminación por arsénico y polvo en El Teniente”, aseguró el Presidente de la Confederación Obrera.

Asegura que en la cuprífera se estaría trabajando en ambientes que exceden los rangos tolerables de contaminación. Según explicó la situación tendría su origen en la falta de monitoreo y en falencias del Plan de Descontaminación; agregando que los trabajadores estarían expuestos al “arsénico tanto en la alimentación como en las aguas que hoy se están tomando”.

“Hoy por ley se tiene que poner los centros de monitoreo para que nos vigile el Ministerio de Medioabiente y de Minería, no existe ningún control por estos organismos, los centros están en Coya y Machalí. De Maitenes hacia el interior no tenemos ningún control ambiental y nuestros expertos ambientales nos dicen que los camarines, casinos y salas de cambio están ubicados al lado de los contaminantes, que tienen que eliminarse y hacer un centro en Maitenes, la única zona que está libre de contaminación”, declaró Luis Núñez.

“Esperamos que el gobierno que viene entrando lo tome con seriedad y nos sentemos a conversar a la brevedad, porque este tema se tiene que solucionar, porque aquí se ven afectados todos los trabajadores, no sólo los contratistas”.

Por esta situación, subrayó Núñez “no descartamos un paro nacional de faenas, porque esto se repite en las cinco divisiones de Codelco y se tiene que solucionar. Aquí está en juego la vida y la salud del trabajador”.

División El Teniente cuenta con un sistema salud ocupacional que realiza detección, seguimiento y prevención de posibles enfermedades profesionales

Por medio de una declaración pública, a través de su Dirección de Comunicaciones, División El Teniente “lamenta y rechaza el intento de manipular y confundir a la opinión pública sobre las condiciones en que se desempeñan las personas que laboran en sus faenas”.

Agregando que “La empresa cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que realiza detección, seguimiento y prevención de posibles enfermedades profesionales de quienes laboran en sus faenas, sistema reconocido por las autoridades y el resto de la industria, el que no ha detectado una situación como la que se denuncia”.

La declaración agrega que “Organismos fiscalizadores como Dirección del Trabajo, SEREMI de Salud, SERNAGEOMÍN y Superintendencia de Medioambiente, que examinan periódicamente las condiciones de seguridad, ambientales y de salud en las que laboran trabajadores propios y contratistas, no han registrado una situación como la que se está denunciando”.

Reglón seguido agrega “El programa de vigilancia médica ocupacional de la división, que tiene por objetivo la pesquisa de enfermedades profesionales para todos los trabajadores, es realizado por los Organismos Administradores de la Ley 16.744 (OAL), que en el caso de las empresas contratistas de la División, corresponden a la Mutual CCHC, ACHS, IST, e ISL. Cabe señalar que en la región de O´Higgins, la clínica Isamédica, mencionada por los denunciantes, no es un prestador médico reconocido para evaluar enfermedades profesionales contempladas en la Ley 16.744”.

Respecto a la eliminación de los lugares comunes, declara que “No existe ninguna razón de seguridad y salud ocupacional que justifique la erradicación de camarines, casinos, oficinas, ni otros tipos de estaciones de trabajo de la zona industrial. El Teniente cumple con los estándares exigidos en el Plan de Descontaminación de Caletones, lo que permite que las personas que trabajan en el área alta se desempeñen en condiciones ambientales controladas. Adicionalmente, la empresa realiza mediciones de SO2 y material particulado en Sewell de forma voluntaria. En tanto, en Caletones, se realizan mediciones continuas de emisión de SO2 en las Plantas de Limpieza de Gases, ambos resultados son informados a la Superintendencia de Medioambiente”.

El documento finaliza asegurando que “División El Teniente está invirtiendo más de US$ 500 millones para reducir aún más sus emisiones a partir de diciembre del 2018”.

Comentarios

Comentarios