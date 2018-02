Línea gratuita pondrá fin a esperas de madrugada para pedir horas en un Cesfam

-La División Salud de la Cormun Rancagua se encuentra implementando un sistema que permitirá a los usuarios solicitar las horas médicas y dentales a los Cesfam por teléfono celular o fijo.

Con el objetivo principal de terminar con las filas de espera en las mañanas, especialmente en los meses más complicados por las bajas temperaturas, la División Salud de la Corporación Municipal de Rancagua se encuentra implementando un nuevo sistema para agendar las horas de atenciones médicas y urgencias dentales en los seis Cesfam de la comuna.

Hora Fácil Salud Rancagua es un software (conjunto de programas computacionales) que permitirá a los usuarios llamar desde teléfonos fijos o móviles para agendar la hora de la consulta, pudiendo elegir el horario que proponga el programa diario. La nueva forma de agendar comenzará a funcionar el próximo lunes 5 de febrero y permitirá a los pacientes realizar el trámite desde su casa o trabajo. Al igual que en los centros de salud el servicio comienza a operar desde las 7:30 horas, y de no poder asistir a la cita, se puede cancelar desde el mismo sistema.

“Uno de los problemas de la Salud es que las personas llegan cada vez más temprano a solicitar su hora médica, y lo que pretendemos con este programa, Hora Fácil, es que, como prácticamente tenemos más teléfonos celulares que habitantes en este país, los vecinos puedan comunicarse telefónicamente para solicitar su hora en una llamada gratuita. Ya no será necesario levantarse tan temprano, cuando muchas veces la locomoción no está funcionando o especialmente durante los fríos días de invierno”, indicó el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

El nuevo sistema implementado por la empresa Digital Consulting comenzará a funcionar durante la temporada de baja concurrencia, precisamente para resolver los problemas antes de la temporada alta. La línea 800 000 188 es gratuita, agendará los horarios con un tiempo necesario para que el usuario alcance a llegar al Cesfam, y muy importante para su buen funcionamiento será que de no utilizar la hora adquirida, el paciente avise para que lo utilice alguien más.

“Esta es una herramienta que hemos tomado la decisión de utilizar para lograr una mejor satisfacción de nuestros usuarios en los distintos Cesfam de Rancagua. Es sabido por todos la situación de dificultades que hay, no sólo en nuestros centros de salud, si no que en todos los del país, respecto a la asignación y agendamiento de horas para la atención de nuestros pacientes; evaluando esta situación, y tras analizar varias alternativas, se llegó a la conclusión de implementar un sistema, Hora Fácil Salud Rancagua, en que digitando un número gratuito de la línea 800 (800 000 188) puedan acceder para conseguir una hora de morbilidad médica o urgencia dental”, agregó el director de Salud de la Cormun Rancagua, José Antonio Cavieres.

Los cinco pasos

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA FORMA DE PEDIR HORAS DIARIAS?

Primero. Lo primero que debe hacer es tomar un teléfono, ya sea celular o fijo. Para comunicarse debe discar el 800 000 188, que es la línea gratuita de Hora Fácil Salud Rancagua.

Segundo. Cuando la voz del sistema lo solicite, digite su número de cédula de identidad (Rut), en el caso de que su número termine después del guion en K, reemplácelo por un 1.

Tercero. El paso tres tiene que ver con el servicio que desea; si usted necesita una Atención Médica el sistema le solicitará que digite el número 1, si por el contrario necesita una atención por Urgencia Dental el sistema le solicitará que digite el número 2.

Cuarto. En el paso cuarto la voz de #HoraFácilSaludRancagua le señalará si hay hora o están todas ocupadas. En el primer caso la máquina le dirá el horario de la cita, si usted está conforme deberá discar el número 1; en el caso que no pueda a dicha hora, puede finalizar la llamada e intentar nuevamente, con el riesgo de no tener otra. En el caso de que no queden más horas disponibles, el sistema le solicitará que llame al día siguiente.

Cinco. El quinto paso es sólo para los teléfonos celulares, ya que en el caso de haber tomado exitosamente la hora, el sistema le enviará un mensaje SMS.

