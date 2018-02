Pesar por muerte de menor que se desvaneció mientras jugaba fútbol

-Pesar en la comuna de Graneros por la repentina muerte del pequeño deportista de 12 años, Allan Allende. Incluso se decretó un día de duelo comunal.

Consternados y con profundo dolor están en la comuna de Graneros luego de fallecimiento de un menor identificado como Allan Allende, cuando este se encontraba jugando a la pelota con sus amigos en el sector de Santa Julia.

El reporte médico indica que el menor, mientras jugaba, convulsionó. No se sabe aún la causa exacta, pero se maneja que fue por un ataque cardíaco o epilepsia. Los vecinos reclaman que ante los llamados que hicieron a la ambulancia, esta no llegó a tiempo, por lo que el menor fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital de dicha comuna.

El alcalde de la comuna, Claudio Segovia, con mucha tristeza lamentó lo ocurrido. “Estamos consternados y aquí uno actúa como padre, más que como autoridad. No estamos preparados para que fallezca un hijo y además, en circunstancias tan trágicas como éstas. Él era un niño muy deportista, que de acuerdo a lo que me han informado, no presentaba problemas de salud. Pero bueno, cuando ocurren este tipo de situaciones, a nosotros como gobierno local, no nos queda más que apoyar a la familia y amigos. En ese sentido, nuestro equipo social, ya se puso en contacto con ellos para cubrir las necesidades más inmediatas. Nos sentimos muy tristes y acongojados, es algo que a nadie le gustaría vivir”.

