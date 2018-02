Vecinos de P. Isabel Riquelme celebran la aprobación de recursos para semáforo peatonal

Tras un mes de incertidumbre sobre la factibilidad de un paso peatonal normado, la tarde del jueves se dio el vamos oficial al proyecto que ahora entra en fase de licitación.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara

Un alegre despertar tuvieron los vecinos de la clásica Población Isabel Riquelme de Rancagua, esto luego de que en la sesión del jueves del Consejo Regional de O’Higgins, se diera la aprobación definitiva al presupuesto para la instalación del anhelado semáforo peatonal que entregará una opción segura para poder acceder de manera más rápida a la locomoción colectiva y también a los establecimientos comerciales del sector.

Cabe señalar que el proceso no estuvo absente de polémicas con una discusión previa un tanto polarizada e incluso teñida por colores políticos donde, en una primera instancia, los vecinos de la población aseguraron que el edil de Rancagua, Eduardo Soto se habría reusado sistemáticamente a instalar el sistema de semáforos.

Por su parte, el alcalde señaló a diario El Rancagüino en julio del 2017 y a raíz de la denuncia de la presidenta de la Junta de Vecinos de P. Isabel Riquelme, Cecilia Osorio; que “antes de hablar preferiría conocer estos informes, yo no he recibido ningún informe favorable de la UOCT o de la Seremi de Transportes. Acá no ha llegado nada y sé que andan algunos candidatos ofreciendo semáforos pero yo prefiero antecedentes serios”.

Es así como el tema desapareció del tapete hasta diciembre del año recién pasado cuando un lamentable accidente vehicular terminó con la vida de una de las vecinas del sector, reactivando el clamor por un paso habilitado y seguro.

De lo anterior pasó poco más de un mes, cuando el jueves pasado la comisión Social del Consejo Regional, presidida por el Core Daniel Leal, aprobó los 58 millones de pesos que cuesta la instalación del semáforo. El proyecto será financiado vía Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), y la Unidad Técnica será el municipio rancagüino.

FELICES TRAS AÑOS DE ESPERA

Mónica Moya, Julias Lastra y Gloria Droguett, son tres vecinas que han compartido experiencias y sido testigos del paso de al menos 3 generaciones por los pasajes de la Población Isabel Riquelme en sus más de 60 años viviendo en el sector.

Para ellas, todas octogenarias, la instalación de esta solución peatonal fácilmente les puede salvar la vida ya que no es fácil a su edad sortear un viaje al supermercado distante a un par de cuadras de sus casas teniendo en cuenta que la única opción para no caminar varias cuadras de más es precisamente atravesar la calzada por un cruce no autorizado.

Mónica Moya de 79 años, señaló que es una buena medida que si bien demoró más de lo debido llegó y para ella eso es lo que importa. Uno de los principales problemas de la inexistencia de un cruce o semáforo radica precisamente en la imposibilidad de poder acceder a la locomoción colectiva de manera rápida por lo que espera que la construcción de semáforo sea lo más rápida y expedita posible.

Para Julia Lastra, vecina del Pasaje 4 de la P. Isabel Riquelme, la respuesta de las autoridades fue tardía y reaccionaria al fatal atropello a mediados de diciembre, señalando que fue un golpe espantoso para la comunidad y en especial para la tercera edad de la población, aumentando la sensación de aislamiento e inseguridad.

Finalmente, Gloria Droguett quien por más de 60 años ha sido dueña del inmueble ubicado en la esquina del Pasaje 5 con Carretera El Cobre, la medida es una anhelada solución que pese al conocimiento de los vecinos de las complicaciones inherentes a la intervención del flujo vehicular se logrará sacar adelante lo que la deja especialmente contenta ya que le entrega más seguridad a ella y a su nieta de 6 años que diariamente deben cruzar para realizar las compras diarias.

Se hace necesario recordar las palabras de Francisco Lara, Seremi de Transportes, quien manifestó que “ahora viene la etapa de licitación y esperamos que todo avance rápidamente. Lo importante es que aquí no hay vuelta atrás. Vamos en tierra derecha y el semáforo se va a instalar”, puntualizó.

