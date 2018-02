Comercio rancagüino “a full” con la venta de uniformes y útiles escolares

-Diferentes locales comerciales, ya sea grandes tiendas o no, ofrecen sus productos para esta vuelta a clases. En tanto muchos padres optan por comprar desde principio de año la lista de útiles y ropa que sus hijos e hijas requieren. Así salen de vacaciones mucho más tranquilos.

Rodrigo Vergara

Fotos: Marco Lara

Cuando estamos en pleno verano y quedan al menos unas tres semanas para la vuelta a clases, en el comercio local sus vitrinas promocionan hace al menos un mes atrás, sus productos escolares como ropa, zapatos y útiles para la vuelta a clases de este año.

Son cientos de locales comerciales en Rancagua que ofrecen útiles para la vuelta a clases, cuadernos, lápices y todo lo necesario para el colegio. Uno de estos locales comerciales y que lleva solo un par de meses en Rancagua es Dimeggs, una de las importantes tiendas que se dedica a vender artículos escolares en Santiago y que instaló una sucursal en la capital regional.

Polet Rojas, jefa de dicha tienda, cuenta a El Rancagüino que desde que llegó la tienda a Rancagua tuvieron que adelantar la temporada escolar y la venta de útiles escolares. “Nosotros abrimos en noviembre y nos ha ido muy bien. Empezamos la temporada escolar en diciembre y se nos adelantó bastante y la gente empezó a venir y a ver las listas escolares. Esperamos que esta temporada de ventas escolares termine recién a finales de marzo, aproximadamente”, señaló.

“Contamos con más variedad de productos y es una ventaja muy grande a diferencia de los otros locales. Aparte tenemos precios por los cuales nos conocen en Santiago. Tenemos el mismo precio que allá”, agregó Polet.

A la hora de elegir los uniformes escolares es lo mismo. Existen muchos locales que ofrecen el tradicional pantalón plomo, las camisas y polerones de polar, con distintos valores y también calidad. Pero sin duda para muchos papás, a la hora de hacer las compras prefieren la tienda Miguel Anich, que durante años en esta época ofrecen ropa escolar para el año estudiantil.

Es el caso de Marjorie Rojas, quien prefiere comprar en esta tienda que visitamos en Paseo Independencia en vez de otra. “Hay harta variedad para jóvenes y hay harta ropa, en comparación al precio y calidad es buenísimo, siempre hay ropa de muy buena calidad y a buen precio”, puntualizó.

Eugenia Peña, vendedora de la tienda que hoy no da espacio a otra ropa de vestir que no sea Escolar, hace una comparación con respecto al año pasado. “Este año ha habido un aumento de público que viene a comprar, no solo viene por el típico uniforme, ya que nosotros también vendemos ropa institucional de colegio, y es por lo mismo que muchos vienen a comprar antes ya que después durante el año no se encuentra fácilmente y a un precio bastante bajo”.

Si aún usted no hace sus estresantes compras escolares, puede hacerlo desde ya, privilegiando horas no peak para evitar el tumulto, o puede optar a lo que cada vez más papás están prefiriendo, que es dejar la lista de útiles en un solo lugar y después solo la van a retirar o la envían a domicilio. Ánimo entonces, aún está a tiempo.

Comentarios

Comentarios