Flor Vásquez Gómez

El cáncer de piel ha aumentado en forma significativa en el país y en nuestra región, donde uno de los grupos afectados corresponde a los trabajadores del sector agrícola, quienes pasan varias horas expuestos al sol. Es que demasiada exposición al sol aumenta el riesgo de cáncer de piel, ya que cuando la luz ultravioleta ingresa a las células de la piel puede dañar el material genético (denominado ADN) que se encuentra en su interior. Los daños al ADN pueden causar cambios en las células y hacer que éstas crezcan y se dividan rápidamente; pudiendo aparecer tumores cancerosos (malignos) o inofensivos (benignos).Según las autoridades de salud, entre el año 2010 y 2015 se registró un aumento de la tasa de casos de cáncer a la piel en Chile. En dicho periodo se registró un aumento de 20% de casos de cáncer a la piel en nuestro país. La cifra confirma que la incidencia del cáncer de piel ascendió a 25 casos por cada 100 mil habitantes.El médico dermatólogo de la Pontificia Universidad Católica, Richard Jerez Espinoza explicó diversos aspectos de esta enfermedad, subrayando la importancia de las medidas de prevención.

– ¿A qué se debe el aumento del cáncer de piel?

El cáncer de piel ha aumentado, dado las conductas poco racionales que tienen algunas personas. En algún momento se asoció el estar bronceado con verse más atractivo (a), pero con el tiempo se comenzó a observar que empezaron a aumentar los índices de cáncer de piel. También influye el aumento de la sobrevida; el cáncer de piel aumenta con la edad. Ahora vivimos más años y ha aumentado la incidencia y las tasas de cáncer de piel.Además, influye la disminución de la capa de ozono, ya que ésta es un filtro que evita que la radiación solar llegue directamente a la superficie terrestre.

– Por ello, ¿el uso de protector solar es importante?

Sí. Somos un país agrícola y minero; la exposición solar de los trabajadores es altísima. Eso llevó a que la ley que cubre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales hiciera obligatorio a los empleadores el aportar medidas de protección para el sol, anteojos, gorro, bloqueadores solares de buena calidad para quienes trabajan al aire libre.

– ¿Qué tipo de bloqueador?

Para el color de piel que tenemos, se recomienda desde un factor 30 hacia arriba. Existen bloqueadores solares 50, son de mejor calidad con respecto a la protección para las manchas. Cuando buscamos prevenir cáncer de piel basta con un factor 30.

– ¿Qué pasa con las personas de piel oscura, como los haitianos que han llegado en gran cantidad al país? ¿También deben usar protector solar?

Tenemos seis fototipos (color de piel); el tipo 1 incluye al colorín, a la persona extremadamente blanca, la cual siempre que se exponga al sol su piel se va poner roja, ampollar, pero no se va a broncear. Al otro extremo está el fototipo 6, personas de color negro, siempre se van a broncear y nunca la piel se va a poner roja. En la piel clara los melanocitos producen poco pigmento, que es la melanina, y esa escasa melanina no los protege de la radiación ultravioleta. En cambio, en las personas de piel oscura los melanocitos producen gran cantidad de melanina y por ello están más protegidas de la radiación solar. Son embargo, igual se recomienda que usen bloqueadores para reducir el riesgo de cáncer de piel.

TIPOS DE CÁNCER DE PIEL



– ¿Cuáles son los principales cáncer de piel?

Los cánceres melanomas y los no melanomas. Entre estos últimos están los carcinomas basocelular y espino celular, que son los más frecuentes y en general no existe mortalidad ni gran complicación, solo altera calidad de vida.

– ¿Dónde aparecen?

En cualquier parte del cuerpo, principalmente en zonas donde la persona ha tenido exposición crónica al sol, por ejemplo, cara, espalda, brazos. Aparece una lesión como un nódulo que se ulcera, una herida que no sana. Po otro lado tenemos los melanomas; son cánceres que pueden aparecer en forma espontánea, una lesión oscura, un lunar que apareció y que empezó tomar una coloración diferente.En general, los melanomas tienen una base genética, cuando hay antecedentes familiares aumenta la incidencia de que aparezca un segundo melanoma en otro familiar. En esos casos hay que evaluar a toda la familia para reducir los riesgos.

– ¿Cómo se evalúa?

A la persona se le evalúan todos los lunares, desde el cuero cabelludo a la punta de los dedos, con un aparato que se llama dermatoscopio. La gente consulta habitualmente por síntomas, que un lunar le creció, que cambió de color, que le sangró o que le pica.

– ¿Cuándo se recomienda sacar un lunar?

Cuando el lunar es asimétrico, de bordes irregulares, tiene más de tres colores, cuando ha cambiado de tamaño.

-Si no es sospechoso, ¿no se extrae el lunar?

Hay que considerar el beneficio de sacar un lunar; uno cambia un lunar por una cicatriz, que puede ser poco estética. En general uno evalúa el riesgo y se hacen controles anuales para ver si hay modificaciones en el lunar.

– ¿El melanoma es grave?

Sí, por eso el nombre es melanoma maligno. Están los in situ, que no han invadido hacia profundidad, si se les detecta precozmente los pacientes tienen sobrevida de 100 por ciento. En cambio, en los melanomas que son más invasores, que ya invadieron la membrana basal, el porcentaje de sobrevida baja. Los melanomas tienen una capacidad de metástasis (invadir otros órganos) muy alta. Cuando uno hace el diagnóstico de melanoma invasor, lo más probable es que el paciente tenga metástasis en otros órganos, hígado, huesos, pulmones, riñones. Los melanomas uno los tiene que buscar. En general la gente no viene a consultar por melanoma, consulta por manchas. Hay que hacer una observación cuidadosa.

– ¿Siempre el melanoma aparece en un lunar?

No, puede aparecer como una lesión nueva.

– ¿También en la uña?

El melanoma en la uña no es muy frecuente. La gente consulta mucho porque le aparecen rayas oscuras, longitudinales en la uña, eso se llama melanomita longitudinal, es como una especie de lunar en la uña. Cuando esas líneas pierden forma, se oscurecen, eso puede ser una lesión sugerente de melanoma de uña o subungueal, porque está debajo de la uña. En el cáncer de piel es importante la prevención y la detección precoz, ya que de ello depende el pronóstico y la sobrevida del paciente, sobre todo en el caso del melanoma.

Medidas de prevención

– Uso de bloqueador solar, con un factor de protección mínimo de 30. Colocarlo sobre la piel unos 30 minutos antes de salir al sol, en todas las zonas donde los rayos solares lleguen directamente.

– Uso de sombreros de ala ancha y lentes de sol que bloqueen los rayos ultravioleta-A (UVA) y los rayos ultravioleta-B (UVB).

– No buscar adquirir un tono bronceado; ni exponiéndose al sol ni en las cámaras bronceadoras, ya que le hacen daño a la piel como si se estuviera expuesto directamente al sol.

– Evitar estar muy expuesto al sol, especialmente entre las 10 y 16 horas. Recordar que el efecto es acumulativo a través de los años.

– No se queme con el sol. Las quemaduras solares aumentan significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel, especialmente en los niños.

– Idealmente usar vestimenta protectora, como una camisa o blusa de manga larga, pantalones. También existe ropa especial para protegerse de la radiación. El uso de sombrillas también es recomendable.

– Considerar que el agua, la nieve y la arena reflejan los rayos dañinos del sol, los cuales pueden aumentar su probabilidad de quemaduras de sol.

– Tener presente el Índice UV, que ofrece información importante para evitar la exposición excesiva al sol. El pronóstico del Índice UV se emite diariamente.

– Evaluación de lunares: observar si ha habido cambios en un lunar o si ha aparecido uno nuevo. Cualquier lunar que aparece después de los 30 años debe revisarse y ser evaluado por un médico.

– El cáncer de piel puede ser hereditario; de manera que es importante saber si en la familia ha habido casos y si es así pedir una evaluación médica y de control.

El ABCDE de los lunares sospechosos

Existe la posibilidad de que un lunar se vuelva maligno en un momento dado. De ahí la importancia de hacer una revisión de los lunares por un especialista en dermatología. Asimismo, es aconsejable que el paciente tenga algunas nociones de cómo distinguir un lunar normal de otro sospechoso.Para evaluar y tener presente los criterios de identificación de lesiones sospechosas de melanoma, se estableció el ABCDE:

-A por simetría: un lunar que al dividirse imaginariamente en dos, no se ve igual en ambos lados.-B por borde: un lunar que tiene bordes poco definidos o irregulares.-C por color: los cambios en el color de un lunar incluyen el oscurecimiento, la extensión del color, pérdida del color o aparición de colores múltiples como azul, rojo, blanco, rosado, violeta o gris.-D por diámetro: un lunar de más de 5 mm.-E por elevación o evolución: un lugar que está levantado por encima de la piel y que tiene una superficie áspera o crece rápidamente.

Cifras y estadísticas

Cada año se diagnostican en el mundo más de 3,5 millones de casos de cáncer de piel y la Organización Mundial de la Salud estima que en nuestro planeta una persona muere cada sesenta minutos como consecuencia directa o indirecta de algún tipo de enfermedad asociada a la exposición abusiva al sol.En nuestro país, según la Corporación Nacional del Cáncer, una de cada mil personas en Chile padece este mal. De ellas, el 20% corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años.La Sociedad Chilena de Dermatología calcula que desde el 2000 a la fecha en el territorio nacional el número de personas fallecidas como consecuencia del cáncer de piel se ha incrementado considerablemente, llegando a contabilizarse más de cuatro mil muertes asociadas a él, de los cuales el 54% corresponde a hombres.Agregan que durante la última década el número de diagnósticos de este tipo de mal se ha duplicado, concentrándose en las regiones de Valparaíso, Antofagasta y Metropolitana.

