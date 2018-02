A $11 mil 700 millones asciende la inversión de ESSBIO para este año en la región

-La sanitaria es la mayor empresa de su rubro en regiones llegando con sus servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a unos 220 mil hogares en O’Higgins.

Más de 11 mil 700 millones de pesos invertirá este año la sanitaria ESSBIO en la Región de O’Higgins, con el fin de aumentar la capacidad de sus plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorar sus sistemas de producción y, de las redes de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ello con el objeto de satisfacer el crecimiento de las ciudades, las necesidades de los clientes y comunidad entera de las ciudades donde opera.

“Nuestro foco está puesto en los aumentos de capacidad que permitan anticiparse al crecimiento de la demanda y al aseguramiento de la calidad en todas las etapas productivas del agua potable”, manifestó a El Rancagüino, Aldo Valencia, gerente regional de la sanitaria. En efecto, el año pasado fue anunciada la ampliación de la planta de producción Nogales la cual hoy se encuentra en una fase de puesta en operación y de respectivas revisiones, para comenzar su marcha definitiva a más tardar durante los primeros días de marzo próximo. Este crecimiento aportaría un 50% más de producción nominal de abastecimiento para las comunas de Rancagua y Machalí.

“En el ámbito de la capacidad prevemos inversiones por cerca de 8 mil millones de pesos, destacando dentro de este trabajo los estudios para obtención de permisos ambientales y obras para la ampliación de las plantas de tratamiento de aguas servidas en las comunas de: Chépica, Coltauco, Las Cabras, Pichidegua, Rancagua-Machalí, Requínoa, San Fernando y Santa Cruz-Palmilla. En particular en Rancagua-Machalí, es la que registra un mayor crecimiento en la última década. Además de los estudios para una nueva captación en Coya buscando que el suministro no se vea afectado por las lluvias cordilleranas, la puesta en marcha de la ampliación de la Planta de agua potable Nogales de Rancagua-Machalí y el mejoramiento de la planta de agua potable de Santa Cruz”, explicó Valencia.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO

Cuando realmente se vive la afectación al nivel de servicio de suministro de agua potable, es cuando se genera alguna rotura de las tuberías de la red. Su reparación puede llegar a ser muy invasiva para el entorno, por lo que se gestiona el estado de las redes de la manera más anticipada posible, como por ejemplo, midiendo y gestionando la presión, y determinando así la condición de las tuberías en cada sector.

En calidad y continuidad de servicio las inversiones serán de $ 2.000 millones, para la renovación de redes de agua potable y alcantarillado. “Por tercer año consecutivo hemos logrado determinar el estado de muchos colectores de aguas servidas mediante una limpieza previa que nos permite posteriormente mediante una cámara que se introduce dentro del tubo, observar si requiere o no cambio. Ello puede derivar en la utilización por ejemplo de una técnica no invasiva consistente en colocar un tubo más delgado por su interior para recuperar la condición estructural del colector. Pero si el daño es mayor se opta por instalar uno nuevo”, explicó Valencia. “Sea cual sea la evaluación de las redes o colectores, tratamos siempre que su reparación sea mediante un método lo menos invasivo que se pueda, ya que la ciudad no aguanta una nueva zanja producto que hoy en día se han agregado nuevas instalaciones subterráneas, como tuberías de gas o soterramientos de líneas eléctricas y fibra óptica, además de que el mobiliario urbano y el nivel de calidad de los pavimentos existentes tienen un mejor grado de terminación”.

En lo relativo a mantención y soporte, las inversiones dentro de ESSBIO serán de $ 1.700 millones para este año en la región. Aquí destaca el plan de generadores de respaldo eléctrico para los sistemas de producción de agua potable alcanzando $ 905 millones, “esto gracias a un plan regulatorio nacional para las empresas sanitarias definido por la SISS, por el cual completamos gran parte de nuestras plantas con su propio generador. Por lo tanto, si falla la conexión eléctrica, el servicio de agua potable podrá estar más garantizado. Además, ello nos permitirá estar más preparados ante una catástrofe de envergadura como temporales o los terremotos, de cuya experiencias hemos aprendido”, recalcó Aldo Valencia.

En definitiva, la empresa sigue esforzándose en la búsqueda del mejor servicio posible y que cuando sea interrumpido, porque las fallas siempre pueden ocurrir, tratar de ser lo más directo y oportuno posible en entregar la información a los sectores afectados, que la reposición sea rápida y lo menos invasivo posible.

UNA EMPRESA PARA EL FUTURO

En una proyección a futuro, el gerente regional sueña con una empresa realmente conectada a la realidad de cada hogar, de cada cliente de ESSBIO. “Esto puede significar un salto tecnológico muy importante de la mano de alguna aplicación con la cual se pueda estar conectado con cada cliente, quizás con una tecnología que permita saber las condiciones en tiempo real del servicio a través del mismo medidor de agua potable”, dijo el gerente regional. “En algunos sectores de Rancagua tenemos medidores electrónicos con los cuales no se necesitaría las actuales lecturas de consumo a través del método clásico. Estamos conversando con nuestra superintendencia del sector para que se tome como una realidad y se masifique”, concluyó.

El gerente regional sueña con que la empresa esté cada vez más cercana con lo que está ocurriendo y lo más en línea posible. “Queremos seguir buscando alternativas y soluciones estructurales con nuestro regulador respecto de necesidades de infraestructura o niveles de servicio que estén acordes a lo que la sociedad espera hoy en día y en el futuro y que no están incluidos en el estándar nacional y que no están contenidos en la regulación vigente”.

